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15 empresas

126 vagas de emprego em restaurantes, lojas e prestadoras de serviço do ES

Oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade; veja a lista de cargos de como se inscrever em cada um dos postos de trabalho

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 10:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 fev 2022 às 10:03
Leroy Merlin
Leroy Merlin tem vagas para vários profissionais Crédito: Divulgação
Profissionais que estão à procura de uma oportunidade de emprego devem ficar atentos. No Espírito Santo, 15 empresas dos mais diversos ramos de atividades têm 126 vagas abertas para cargos de vários níveis de escolaridade.
Há chances em restaurantes, lojas e prestadoras de serviço para atuar em VitóriaSerraVila VelhaGuarapariVianaLinhares e Cachoeiro de Itapemirim. Para se candidatar, os interessados devem ficar atentos ao modelo de cadastramento de cada empresa. 
O Coco Bambu se prepara para inaugurar mais uma filial, desta vez na Praia do Canto, em Vitória. A previsão é que a casa seja inaugurada em maio. Há postos para garçom, recepcionista, auxiliar de limpeza, cozinheiro, entre outros.
A agência de recrutamento de estagiários Jovem Valor também está com oportunidade de emprego. Há uma vaga disponível para o cargo de supervisor comercial, para trabalhar na unidade de Vitória.

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Também tem vagas de trabalho na Eco 101, Aegea, Vix Logística, Águia Branca, Unilider Distribuidora, Autoglass, Leroy Merlin, C&C Casa e Construção, Casa & Vídeo, Tok&Stok, Madeira Madeira, C&A e Sipolatti.
CONFIRA AS VAGAS
Coco Bambu
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, com o título da vaga no assunto, através do e-mail: [email protected].
  • Vagas: 10 para Vitória
  • Garçom
  • Cumin
  • Recepcionista
  • Barman
  • Auxiliar de Bar
  • Manutenção
  • Auxiliar de Limpeza
  • Almoxarifado
  • Cozinheiro
  • Auxiliar de Cozinha
Jovem Valor
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], colocando no assunto a palavra SuperVT.
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Supervisor comercial
Eco 101
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Viana
  • Operador de balança
Aegea
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3 para Serra
  • Jovem aprendiz
  • Mecânico de manutenção
  • Assistente de recursos humanos

Veja Também

94 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

Vix Logística
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3
  • Auxiliar de manutenção (Vitória)
  • Motorista carreteiro (Linhares)
  • Analista de orçamento (Vitória)
Unilider Distribuidora
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 8 para Serra
  • Ajudante de entrega
  • Analista de e-commerce
  • Assistente de trade marketing
  • Coordenador de recursos humanos
  • Estoquista (noturno)
  • Gerente de vendas 
  • Motorista de caminhão
  • Operador de telemarketing
Águia Branca
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Cariacica
  • Webdesigner
Leroy Merlin
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 8 para Vitória
  • Atendente de loja - caixa
  • Gerente comercial - decoração
  • Gerente de relacionamento e serviços clientes
  • Operador de loja - cozinhas
  • Operador de loja - iluminação
  • Operador de loja - materiais básicos
  • Vendedor de projetos - ferramentas
  • Vendedor de projetos - madeiras
C&C Casa e Construção
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 9 para Serra
  • Assistente SAC 
  • Atendente de loja (4)
  • Auxiliar administrativo 
  • Fiscal de caixa 
  • Vendedor (2)
Casa & Vídeo
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 6 para Vila Velha
  • Gerente de loja
  • Operador de loja 
  • Operador fiscal 
  • Promotor de vendas
  • Subgerente de checkout
  • Subgerente
Madeira Madeira
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 2 para Vitória
  • Assistente de atendimento 
  • Pessoa consultora de vendas guide shop

Veja Também

Sines do ES têm 2.043 oportunidades de emprego e estágio

Sipolatti
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 9
  • Vagas para Serra
  • Auxiliar de crediário 
  • Vendedor (2)
  • Vaga para Vitória
  • Aprendiz 
  • Vaga para Viana
  • Montador de móveis
  • Vagas para Vila Velha
  • Expedidor 
  • Vendedor (4)
C&A
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Vila Velha
  • Fiscal de loja 
Autoglass
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 62
  • Vagas para Vila Velha
  • Agente de limpeza
  • Agente de relacionamento
  • Agente de televendas
  • Analista ambiental
  • Analista de compras - Trilha de Liderança
  • Analista de contas 
  • Analista de marketing
  • Analista de qualidade de software
  • Analista de RH 
  • Analista de suprimentos - Engenharia
  • Analista de tráfego de call center
  • Analista DevOps
  • Analista lean - Célula de Inovação e Melhoria Comércio
  • Analista de planejamento de obras
  • Aplicador de película automotiva
  • Arquiteto de software
  • Assistente administrativo - importação e exportação
  • Assistente de melhoria contínua - operações
  • Assistente de qualidade
  • Autoplay - Programa de Estágio - Dados
  • Auxiliar administrativo (4)
  • Auxiliar de comunicação
  • Auxiliar de rastreamento
  • Comercial - Varejo
  • Consultor de vendas
  • Coordenador de obras
  • Coordenador de vendas - varejo
  • Desenvolvedor C#
  • Desenvolvedor LSP
  • Eletricista
  • Estagiário - Administrativo
  • Estagiário - Marketing: Foco em Análise de dados
  • Estagiário - Psicologia
  • Líder de equipe de vendas
  • Líder de inovação e melhoria
  • Líder de logística (2)
  • Líder equipe atendimento
  • Operador de rastreamento
  • Product Manager - coordenação de aplicações
  • Product owner
  • Projetista
  • Técnico civil sênior
  • Vagas para Guarapari
  • Agente de limpeza
  • Analista de gestão de frotas
  • Assistente administrativo de logística - prevenção de Perdas
  • Auxiliar de produção
  • Borracheiro
  • Borracheiro - lavador
  • Eletricista automotivo
  • Lavador automotivo
  • Líder equipe de limpeza e conservação
  • Manobrista (Cat. E)
  • Motorista carreteiro
  • Oficial pleno
  • Operador de estoque
  • Serralheiro
  • Técnico de controle de qualidade - estoque
  • Vaga para Cachoeiro de Itapemirim
  • Motorista (Cat. D)
Tok&Stok
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Vendedor 

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