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Oportunidades

10 grandes indústrias do ES abrem novas vagas de emprego

Postos de trabalho estão disponíveis em Vila Velha, Viana, Vitória, Serra, Aracruz, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim; veja como se candidatar
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 fev 2021 às 13:34

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 13:34

Projeto de novos canhões de névoa previstos pela Vale em Tubarão
Projeto de novos canhões de névoa previstos pela Vale em Tubarão Crédito: Divulgação/Vale
Dez grandes indústrias instaladas no Espírito Santo estão com diversas oportunidades de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há postos de trabalho disponíveis na Grande Vitória e no interior do Estado. Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das companhias. 
Em Vitória, as oportunidades são para trabalhar na Vale. A mineradora tem 10 vagas, sendo duas para cargos de nível técnico e oito para trabalhadores nível superior.
Já na Serra, os empregos são oferecidos em duas companhias, ArcelorMittal (1) e Biancogrês (22). Ainda na Grande Vitória, chances de trabalho na Nestlé (Vila Velha) e Real Café (Viana).
Quem mora no interior do Estado pode se candidatar às vagas oferecidas na Brinox e Leão Alimentos e Bebidas, ambas com fábricas em Linhares. Em Aracruz, há postos de trabalho abertos no Estaleiro Jurong, Imetame Suzano. A empresa de celulose também tem chances em Cachoeiro de Itapemirim.

CONFIRA AS VAGAS

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga:  para Vila Velha
  • Supervisor de fabricação 

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Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Banco de Talentos
  • Estágio técnico (Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim)
  • Área industrial 
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Técnico mecânico (Cachoeiro de Itapemirim)

ArcelorMittal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 
  • Especialista marketing precificação (Serra)
  • Banco de Talentos para todo o Brasil: Profissionais de nível superior (analistas/engenheiros)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista de desenvolvimento java
  • Assistente de produção
  • Caldeireiro
  • Eletricista
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Motorista operador de equipamento (Guindauto/munck)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico (guindaste)
  • Soldador TIG e MIG
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico em segurança do trabalho

Vale

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
  • Vagas: 10, todas para Vitória
  • Analista econômico financeiro master (1, até 26/02)
  • Engenheiro eletricista - confiabilidade - ferrovia (1, até 26/02)
  • Engenheiro sênior - gestão de projetos corporativos (1, até 26/02)
  • Engenheiro de PCM pleno - PCM minério de ferro - Porto de Vitória (1, até 01/03)
  • Inspetor de manutenção especializado – manutenção - Porto de Vitória (1, até 01/03)
  • Inspetor de manutenção especializado II – manutenção - Porto de Vitória (1, até 01/03)
  • Secretária de diretoria executiva II – riscos e comunidade – ferrovia (1, até 02/03)
  • Supervisor (a) centro de controle – Coi Porto de Tubarão (2, até 01/03)
  • Supervisor de manutenção de materiais rodantes - manutenção de máquinas de via EFVM - ferrovia (1, até 25/02)

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Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Gerente de QA /QC
  • Gerente de SMS

Brinox

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de controladoria
  • Analista de métodos e processos pleno 
  • Assistente de PCP 
  • Assistente de suprimentos 
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção
  • Líder de logística 
  • Líder de produção 
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira 
  • Operador de máquinas I 
  • Técnico de segurança do trabalho 

Leão Alimentos e Bebidas

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vaga: para Linhares
  • Operador de Ete/Eta (1)

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Viana
  • Assistente administrativo
  • Estágio no controle de qualidade
  • Profissional de segurança do trabalho

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 22, todas para Serra
  • Assistente de departamento pessoal (1)
  • Assistente de suprimentos (1)
  • Assistente de marketing (1)
  • Eletromecânico (2)
  • Estagiário administração de empresa (1)
  • Estagiário elétrica (1)
  • Estagiário engenharia mecânica (1)
  • Estagiário técnico mecânica (2)
  • Operador industrial (9)
  • Trainee comercial (2)
  • Trainee de produção (1)

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