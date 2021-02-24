10 grandes indústrias do ES abrem novas vagas de emprego

Dez grandes indústrias instaladas no Espírito Santo estão com diversas oportunidades de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há postos de trabalho disponíveis na Grande Vitória e no interior do Estado. Os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira das companhias.
Já na Serra, os empregos são oferecidos em duas companhias, ArcelorMittal (1) e Biancogrês (22). Ainda na Grande Vitória, chances de trabalho na Nestlé (Vila Velha) e Real Café (Viana).
Quem mora no interior do Estado pode se candidatar às vagas oferecidas na Brinox e Leão Alimentos e Bebidas, ambas com fábricas em Linhares. Em Aracruz, há postos de trabalho abertos no Estaleiro Jurong, Imetame e Suzano. A empresa de celulose também tem chances em Cachoeiro de Itapemirim.
CONFIRA AS VAGAS
Nestlé
- Vaga: para Vila Velha
- Supervisor de fabricação
Suzano
- Vagas:
- Banco de Talentos
- Estágio técnico (Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim)
- Área industrial
- Consultor de processos (Aracruz)
- Técnico mecânico (Cachoeiro de Itapemirim)
ArcelorMittal
- Vaga:
- Especialista marketing precificação (Serra)
- Banco de Talentos para todo o Brasil: Profissionais de nível superior (analistas/engenheiros)
Imetame
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista de desenvolvimento java
- Assistente de produção
- Caldeireiro
- Eletricista
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Motorista operador de equipamento (Guindauto/munck)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico (guindaste)
- Soldador TIG e MIG
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico em segurança do trabalho
Vale
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vagas: 10, todas para Vitória
- Analista econômico financeiro master (1, até 26/02)
- Engenheiro eletricista - confiabilidade - ferrovia (1, até 26/02)
- Engenheiro sênior - gestão de projetos corporativos (1, até 26/02)
- Engenheiro de PCM pleno - PCM minério de ferro - Porto de Vitória (1, até 01/03)
- Inspetor de manutenção especializado – manutenção - Porto de Vitória (1, até 01/03)
- Inspetor de manutenção especializado II – manutenção - Porto de Vitória (1, até 01/03)
- Secretária de diretoria executiva II – riscos e comunidade – ferrovia (1, até 02/03)
- Supervisor (a) centro de controle – Coi Porto de Tubarão (2, até 01/03)
- Supervisor de manutenção de materiais rodantes - manutenção de máquinas de via EFVM - ferrovia (1, até 25/02)
Estaleiro Jurong
- Vagas: todas para Aracruz
- Gerente de QA /QC
- Gerente de SMS
Brinox
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas: todas para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de controladoria
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente de PCP
- Assistente de suprimentos
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Líder de logística
- Líder de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas I
- Técnico de segurança do trabalho
Leão Alimentos e Bebidas
- Vaga: para Linhares
- Operador de Ete/Eta (1)
Real Café
- Vagas: todas para Viana
- Assistente administrativo
- Estágio no controle de qualidade
- Profissional de segurança do trabalho
Biancogrês
- Vagas: 22, todas para Serra
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Assistente de suprimentos (1)
- Assistente de marketing (1)
- Eletromecânico (2)
- Estagiário administração de empresa (1)
- Estagiário elétrica (1)
- Estagiário engenharia mecânica (1)
- Estagiário técnico mecânica (2)
- Operador industrial (9)
- Trainee comercial (2)
- Trainee de produção (1)