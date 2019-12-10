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Contratação imediata

83 vagas de operadores de telemarketing no Sine da Serra

As chances são para profissionais de nível médio e a previsão é de contratação imediata; os candidatos devem ficar atentos porque todo o processo de seleção será feito nesta semana.

Publicado em 

10 dez 2019 às 12:39

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 12:39

*Viviane Maciel

Sine da Serra seleciona 83 operadores de telemarketing para início imediato Crédito: Freepik
Sine da Serra começa oferecer nesta terça-feira (10), as 83 oportunidades de contratação para operadores de telemarketing. As vagas serão ofertadas durante toda a semana, em dias seguidos, para garantir chances iguais a todos candidatos. Na terça-feira serão 23 chances disponíveis, na quarta-feira (11), 30 vagas, e mais 30 na quinta-feira (12).
Os interessados em se candidatar ao cargo devem comparecer ao Sine do município, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Serra, a partir das 8 horas, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para concorrer à vaga o candidato deve ter ensino médio completo, além de qualidades como boa fluência verbal e conhecimento da função.
Aqueles que atenderem aos requisitos, vão receber a carta de encaminhamento e agendar a entrevista com a empresa contratante. As entrevistas acontecerão entre os dias 12 e 13 de dezembro. A secretária interina de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), Aline Oliveira, disse que as vagas são para contratação permanente e que os selecionados vão começar a trabalhar ainda neste mês.

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OUTRAS OPORTUNIDADES NO SINE

Sine da Serra oferece também vagas para vários outros cargos nesta semana. Confira.
Vagas: Açougueiro (20), analista de automação (2), auxiliar administrativo e contábil - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de linha de produção (11), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (26), cozinheiro geral (1), chapeiro (2), churrasqueiro (1), controlador de praga (1), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (2), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de empilhadeiras (1), mecânico de manutenção de tratores (1), mecânico de motor a diesel (4), motorista de caminhão (1), motorista carreteiro (30), motorista de caminhão (1), motorista de caminhão - pipa (5), operador de telemarketing receptivo (83), pintor de automóveis (1), pizzaiolo (1), recepcionista em geral (1), serralheiro (1), técnico em administração - estágio (2), técnico mecânico (1), técnico mecânico - estágio (1) e vendedor de serviços (2).
Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (3).

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