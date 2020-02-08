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  • Com eleição Bolsonaro, dispara número de casamentos gays no ES
Leonel Ximenes

Com eleição Bolsonaro, dispara número de casamentos gays no ES

Segundo o IBGE, uniões afetivas nos cartórios do Estado aumentaram  53,6% no ano da eleição do atual presidente da República

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

08 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sindicato dos Cartórios do ES prevê que o casamento gay deve aumentar ainda mais Crédito: Divulgação
Segundo o IBGE, no Espírito Santo foram feitos 129 registros de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2018 (último dado), sendo 66 (51,2%) entre cônjuges masculinos e 63 (48,8%) entre femininos - um aumento de 53,6% em relação a 2017, quando foram registrados 84 casamentos. Os casamentos entre pessoas de sexo oposto aumentaram apenas 0,9% no mesmo período. O presidente do Sindicato dos Cartórios (Sinoreg-ES), Márcio Valory, afirma que a eleição de Bolsonaro pode explicar o aumento dos casamentos gays em 2018, especialmente no mês de dezembro, já que o presidente se mostra contra o casamento homoafetivo.

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UNIÕES HOMOAFETIVAS DEVEM AUMENTAR 

Valory prevê que os casamentos entre cônjuges do mesmo sexo devem aumentar ainda mais, já que cada vez estão sendo mais aceitos pela sociedade.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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