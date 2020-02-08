Com eleição Bolsonaro, dispara número de casamentos gays no ES

Segundo o IBGE, no Espírito Santo foram feitos 129 registros de casamentos entre pessoas do mesmo sexo
em 2018 (último dado), sendo 66 (51,2%) entre cônjuges masculinos e 63 (48,8%) entre femininos - um aumento de 53,6% em relação a 2017, quando foram registrados 84 casamentos. Os casamentos entre pessoas de sexo oposto aumentaram apenas 0,9% no mesmo período. O presidente do Sindicato dos Cartórios (Sinoreg-ES), Márcio Valory, afirma que a eleição de Bolsonaro pode explicar o aumento dos casamentos gays em 2018, especialmente no mês de dezembro, já que o presidente se mostra contra o casamento homoafetivo.
Valory prevê que os casamentos entre cônjuges do mesmo sexo devem aumentar ainda mais, já que cada vez estão sendo mais aceitos pela sociedade.