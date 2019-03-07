Vitória terá primeira feira de casamentos homoafetivos em junho

Crédito: Reprodução/Facebook Norma Marques

Muitos podem não saber, mas em ambientes do universo do casamento, os pares homoafetivos nem sempre são bem recebidos. Alguns fornecedores nem sequer se dão ao trabalho (ou seria respeito?) de marcar um horário para prestar a consultoria ao casal. E é dessa necessidade que nasce a primeira feira de casamentos exclusiva para uniões homossexuais no Espírito Santo, que acontece no dia 11 de junho, em hotel da Praia do Canto, em Vitória.

"Alguns dizem que é por religião, outros falam que é porque não aceitam. Mas o fato é que eles se recusam a trabalhar nesses casamentos, tratam os casais gays mal e, às vezes, nem tratam, só viram as costas", explica a cerimonialista Norma Marques, que organiza a feira, sobre a resistência de alguns empresários em atender casamentos LGBT.

Segundo a empresária, o evento, que ela tenta realizar há três anos, surge de forma inédita para criar uma atmosfera agradável entre empresários e casais que buscam realizar o sonho do sim-sim. Assim, ela pretende simular uma festa dando a oportunidade aos fornecedores de doces, música, decoração e gerais apresentarem seus serviços ao público. A entrada é gratuita.

Mas Norma não decidiu se lançar na causa LGBT agora. Há alguns anos, foi ela quem assinou o cerimonial do primeiro casamento gay coletivo do Espírito Santo , que aconteceu em um espaço de festas de Jardim da Penha, na Capital.

"Ver o sorriso de cada um dos onze casais que selaram união naquele dia não teve preço. Eu não preciso de mais motivação do que ver a felicidade do próximo para querer entrar nessa 'briga' e fazer o que estiver ao meu alcance para atingirmos à equidade", relata.

SERVIÇO

Primeira Mostra Capixaba de Casamentos Homoafetivos

Local: Comfort Suites Vitória (Avenida Saturnino de Brito, 1327, Praia do Canto, Vitória)

Data: 11 de junho de 2019 (terça-feira), das 17h às 23h