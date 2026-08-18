'Nossa amizade é tão forte que decidimos nos casar': as amigas que optaram por união platônica

"Por que a gente está reservando esse lugar tão precioso — de parceira de vida, de casamento, de cônjuge — para um parceiro romântico que nem apareceu ainda? Se essa pessoa aparecer, ótimo, a gente vai poder curtir todo mundo junto. Mas por que guardar esse lugar para alguém que ainda nem está aqui, quando a pessoa que já se dedica a mim está bem na minha frente?", diz Renee, 29 anos, sobre sua esposa, April, em entrevista à BBC News Brasil.