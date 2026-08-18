João Fonseca alega dores e desiste do Masters 1000 de Cincinatti

João Fonseca está fora do Masters 1000 de Cincinatti (EUA). Na noite desta segunda-feira (17), o tenista comunicou que vai precisar se recuperar de dores no abdômen.

"Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen", disse o carioca através de sua assessoria. "Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinatti para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade, e aos fãs pela torcida. Nos vemos ano que vem", completou.

Depois de se queixar das quadras na vitória sobre o holandês Botic van de Zandschulp (59º do mundo), quando precisou de uma hora e 47 minutos para vencer, Fonseca iria enfrentar nesta terça-feira (18) Christopher O'Connell, número 129 do mundo, pela terceira rodada. O australiano de 32 anos contou com a sorte novamente, já que na estreia viu a desistência do norueguês Casper Ruud, de 27 anos, 17º do ranking, no meio da partida.

O Masters 1000 de Cincinnati é o último torneio antes do US Open, último Grand Slam, que reúne os quatro principais torneios do circuito. No comunicado, Fonseca não informa a gravidade e nem os próximos passos no circuito. Por ter ido até a terceira rodada, o brasileiro ganhou um prêmio de pouco mais de R$ 300 mil e 50 pontos. Aos 19 anos, ele ocupa atualmente a 26ª colocação do ranking mundial.