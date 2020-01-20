Prefeito no Ceará exonera secretário da Cultura após beijo gay em circo

O prefeito da cidade de Eusébio (CE), Acilon Gonçalves (PR) Crédito: Instagram

O prefeito da cidade de Eusébio (24 km de Fortaleza), Acilon Gonçalves (PR), demitiu o seu secretário de Cultura neste domingo (19) após a prefeitura ter apoiado a apresentação de espetáculo circense com temática erótica na qual havia uma cena de beijo gay.

O espetáculo "Erotic Circus Show", da companhia circense Verticarte, foi encenado na cidade na madrugada de domingo dentro da programação da 20ª Convenção Brasileira de Malabares e Circo.

A convenção estava sendo realizada na cidade desde o último dia 12 e foi acabou neste domingo. A programação incluiu oficinas, espetáculos e mesas redondas sobre artes circenses. Com classificação indicativa de 18 anos, o espetáculo foi programado para começar 1h da madrugada. Aconteceu dentro de um espaço fechado e com controle de acesso. Mesmo assim, o espetáculo acabou sendo alvo de críticas de uma parcela da população que acompanhou a encenação.

O principal foco das reclamações foi uma cena em que dois atores homens se beijam. A cena foi gravada por uma das pessoas que foi assistir ao espetáculo e o vídeo repercutiu em redes sociais dos moradores da cidade.

Após a repercussão do espetáculo, o prefeito Acilon Gonçalves exonerou o secretário municipal de Cultura, Léo Abreu. A reportagem não conseguiu entrar em contato com o ex-secretário.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito justificou a sua decisão afirmando que "deturpações graves" aconteceram no âmbito da convenção circense.

"Deturpações graves aconteceram, ferindo a ética, os princípios religiosos e a moral. E nós não podemos compactuar jamais com coisas deste tipo", disse o prefeito, sem fazer nenhuma referência direta ao espetáculo.

Organizador da Convenção Brasileira de Malabares e Circo, Maurício Rodrigues afirmou que o espetáculo não aconteceu em um espaço aberto e teve controle de classificação etária. "O título já anunciava qual era o tema do espetáculo e a comunidade sabia disso. Não era um acontecimento público, mas uma obra de arte encenada em um espaço fechado", afirma Rodrigues, que também criticou a gravação de imagens do espetáculo e a sua divulgação sem a autorização da produção.