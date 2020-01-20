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Secretária de Cultura

Gil: 'Regina Duarte deve ver a cultura como veem a 'bela figura dela''

'Espero que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que eu e tantas outras pessoas vemos a bela figura dela', disse Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 19:57
Gilberto Gil Crédito: Instagram/Guito Moreto
A ex-ministra da Cultura Ana de Hollanda se disse assustada sobre a falta de posicionamento de Regina Duarte sobre declarações do presidente Bolsonaro. Já Gilberto Gil, também ex-ministro, diz que a atriz deve ver o Brasil como veem a 'bela figura dela'.
Regina Duarte disse nesta segunda que pode assumir a pasta da Cultura depois de um período de testes em Brasília.
"Não posso comemorar o fato de Regina Duarte assumir [o cargo] pois eu esperava dela um posicionamento mais firme dela em relação às declarações de Bolsonaro, de quando ele fala de filtro e faz defesa da censura. Como artista, ela devia ter se posicionado. Fico assustada com ela agora aceitar essas posições do Bolsonaro, que são antagônicas a liberdade na cultura", disse Ana de Hollanda.
"Espero que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que eu e tantas outras pessoas vemos a bela figura dela", disse Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura.
"Ela está sendo coerente. Ela apoiou o Bolsonaro. É natural que assuma um cargo, se ela deseja isso.
Desejo sorte e boas realizações. Acrescento, ela tem trânsito e história, o meio artistico pode apresentar propostas e ajudá-la", diz o ator Paulo Betti.

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