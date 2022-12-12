Ingleses fazem muito barulho por nada contra árbitro brasileiro

Wilton Sampaio apitou o jogo entre Inglaterra e França, pela Copa do Mundo Crédito: Fifa/Divulgação

Na prática, o único lance que poderia ter algum questionamento foi uma falta que Wilton Sampaio não marcou, na qual os ingleses pediram pênalti, no primeiro tempo. Porém, a infração, que de fato aconteceu, foi fora da área. Então, se tivesse sido marcada, não seria penalidade máxima.

A transferência de responsabilidade dos ingleses fica mais flagrante se lembrarmos que o árbitro brasileiro marcou dois pênaltis a favor do English Team. Um deles, no final do segundo tempo, foi desperdiçado por Kane, que mandou para o alto a chance de a Inglaterra empatar com a França e levar o jogo para a prorrogação.

As escalas dos árbitros para as semifinais já foram divulgadas pela Fifa. Argentina x Croácia, nesta terça-feira (13), será apitado pelo italiano Danielle Orsato. Já França x Marrocos terá o mexicano César Ramos na arbitragem.