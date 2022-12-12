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Na bronca

Ingleses fazem muito barulho por nada contra árbitro brasileiro

Jogadores e parte da imprensa da Inglaterra reclamam de possível pênalti não marcado no primeiro tempo, na derrota para a França, mas falta foi fora da área

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 02:00

Públicado em 

12 dez 2022 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro que apitou o jogo entre Inglaterra e França, pela Copa do Mundo do Catar
Wilton Sampaio apitou o jogo entre Inglaterra e França, pela Copa do Mundo Crédito: Fifa/Divulgação
Após a derrota para a França por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, jogadores e parte da imprensa inglesa reclamaram muito da arbitragem do brasileiro Wilton Sampaio, no último sábado (10). Sem explicar direito do que não gostaram, falaram que o árbitro estava perdido em campo, referindo-se a ele como um "cego que perdeu o cão-guia".
Na prática, o único lance que poderia ter algum questionamento foi uma falta que Wilton Sampaio não marcou, na qual os ingleses pediram pênalti, no primeiro tempo. Porém, a infração, que de fato aconteceu, foi fora da área. Então, se tivesse sido marcada, não seria penalidade máxima.
A transferência de responsabilidade dos ingleses fica mais flagrante se lembrarmos que o árbitro brasileiro marcou dois pênaltis a favor do English Team. Um deles, no final do segundo tempo, foi desperdiçado por Kane, que mandou para o alto a chance de a Inglaterra empatar com a França e levar o jogo para a prorrogação.
Wilton Sampaio passou a ficar cotado para apitar a grande final após a eliminação da Seleção Brasileira, derrotada nos pênaltis pelos croatas, na última sexta-feira (9).
As escalas dos árbitros para as semifinais já foram divulgadas pela Fifa. Argentina x Croácia, nesta terça-feira (13), será apitado pelo italiano Danielle Orsato. Já França x Marrocos terá o mexicano César Ramos na arbitragem.
Minha aposta em relação a quem vai apitar a grande final, no próximo domingo (18), fica para o norte-americano Smail Efath. Ele teve grandes atuações nesta Copa. Além disso, a próxima edição do Mundial, em 2026, terá os Estados Unidos como uma das sedes, ao lado de México e Canadá.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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