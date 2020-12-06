O Cordel de Pazolini: a Saga do Delegado Bom de Voto

Canto a vós um delegado

Que fama e bravura ostenta

Projetou-se neste Estado

Porque abusos ele enfrenta

Tem nome de diretor

De cinema: Pazolini

Ganhou o voto do eleitor

Vai estrelar o próprio filme



Seu nome é italiano

Mas o sangue até que é frio

Fala calmo, “piano, piano”

Mas também acende o pavio

Nas brigas e nas contendas

Não se mostra muito afoito

Vai à tribuna, argumenta

Sem sacar seu 38



Trinta e oito é a idade

Do jovem bom de resenha

Perdeu o pai na mocidade

Cresceu em Jardim da Penha

Estudou um bocado

Na FDV fez Direito

Mas não virou advogado

Já tinha o plano perfeito:



Entre Vitais e baladas,

Entrou pra nação concurseira

Lendo até de madrugada

(Devem vir daí as olheiras)

O suor não foi eterno

Logo foi selecionado:

Auditor de controle externo

Na Corte de Contas do Estado



No tribunal ficou pouco

Como experiência lhe serviu

Mas logo foi aprovado em outro

Certame: o da Polícia Civil

Rodou por delegacias

E atuou em muitas frentes

No interior, na Corregedoria

E na divisão de Entorpecentes



Até que, cinco anos atrás,

Foi chefiar a DPCA

E da mídia, então, não saiu mais

Virou praticamente um pop star

Nesse departamento da polícia

Conduziu operações notáveis

E protagonizou muitas notícias

No combate a crimes inomináveis



Na bandeira aproximou-se de Magno

É fato e é preciso registrar:

Transformaram CPI em espetáculo

Num show que se haveria de evitar

Em 2018 se lançou

Pela primeira vez, pra deputado

O eleitorado o abraçou

Foi logo o 2º mais votado



“Chegou chegando” na Assembleia

Pulou a “fase de adaptação”

Chamou a atenção no ano de estreia

Por sua atuação na oposição

Isto é, sempre se disse “independente”

Mas era opositor, convenhamos…

Com a base já bateu muito de frente

Que o diga Enivaldo dos Anjos…

