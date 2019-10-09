Neymara Carvalho vira presidente do PSDB de Vila Velha

Neymara Carvalho é pentacampeão mundial de bodyboard Crédito: Fábio Vicentini

A campeã de bodyboard Neymara Carvalho foi escolhida nesta quinta-feira (09) como nova presidente do PSDB de Vila Velha.

Pentacampeã mundial de bodyboard e nove vezes vencedora do Circuito Brasileiro, Neymara participou da convenção, na qual foi eleita como uma das integrantes do novo diretório municipal do PSDB. Nesta quinta-feira, ela foi escolhida para presidir a Executiva municipal, órgão máximo decisório do partido em Vila Velha.

Como presidente municipal, Neymara terá a responsabilidade de conduzir as articulações políticas e alianças eleitorais do PSDB de Vila Velha no ano que vem, o que passa pela construção da chapa de candidatos a vereador e, logicamente, pela chapa majoritário a ser encabeçada por Max.

Com essa indicação, portanto, Neymara mergulha definitivamente no oceano político-eleitoral. O PSDB em Vila Velha é absolutamente controlado por Max Filho e seu grupo político, do qual Neymara faz parte.

Atualmente, Neymara ocupa o cargo de subsecretária de Turismo da Prefeitura de Vila Velha.