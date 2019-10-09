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Novos mares

Neymara Carvalho vira presidente do PSDB de Vila Velha

Mergulhando de vez na política, ela será responsável por organizar o partido no município visando à reeleição do prefeito Max Filho em 2020

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 18:46

Públicado em 

09 out 2019 às 18:46
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Neymara Carvalho é pentacampeão mundial de bodyboard Crédito: Fábio Vicentini
A campeã de bodyboard Neymara Carvalho foi escolhida nesta quinta-feira (09) como nova presidente do PSDB de Vila Velha.
É o partido do prefeito Max Filholançado na última quinta-feira (3) à reeleição em 2020 pelos correligionários, durante a convenção municipal dos tucanos, em Vila Velha.
Pentacampeã mundial de bodyboard e nove vezes vencedora do Circuito Brasileiro, Neymara participou da convenção, na qual foi eleita como uma das integrantes do novo diretório municipal do PSDB. Nesta quinta-feira, ela foi escolhida para presidir a Executiva municipal, órgão máximo decisório do partido em Vila Velha.
Como presidente municipal, Neymara terá a responsabilidade de conduzir as articulações políticas e alianças eleitorais do PSDB de Vila Velha no ano que vem, o que passa pela construção da chapa de candidatos a vereador e, logicamente, pela chapa majoritário a ser encabeçada por Max.
Com essa indicação, portanto, Neymara mergulha definitivamente no oceano político-eleitoral. O PSDB em Vila Velha é absolutamente controlado por Max Filho e seu grupo político, do qual Neymara faz parte.
Atualmente, Neymara ocupa o cargo de subsecretária de Turismo da Prefeitura de Vila Velha.
Na composição da nova Executiva de Vila Velha, também se destaca o nome de Jorge Goes Coutinho, como 1º vogal, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado (TJES).

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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