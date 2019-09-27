Max Filho e Neucimar: do instinto selvagem ao picador de gelo

Coluna Vitor Vogas - 28/09/2019 Crédito: Amarildo

Segundo o ex-prefeito, os dois tiveram uma “conversa civilizada”, a qual passou por três tempos.

“Nós conversamos sobre o passado, a nossa história no passado, sobre a política atual e sobre o futuro. Nós quebramos o gelo.”

Teriam quebrado o pau também?

“Não”, ri-se Neucimar. “Mais o gelo mesmo. De um processo eleitoral que foi muito acirrado em 2016. Mas eu falei: ‘Max, em 2008 você me bateu demais e, oito anos depois, a gente devolveu os tiros, né? E chumbo trocado não dói’.”

“Praticamente, né?”, responde Neucimar. “Demos uma sacolejada no passado e deixamos as portas abertas para continuar conversando, sem nenhum compromisso político entre mim e ele. Mas acho que foi bom. A conversa foi civilizada. Temos posicionamentos políticos diferentes. Mas resgatamos um pouco a nossa história.”

Falando nessa história, o distanciamento entre prefeito e ex-prefeito teve início no processo eleitoral de 2008, quando Max, então prestes a encerrar o segundo governo em Vila Velha e sem poder emendar um terceiro, lançou Dyonizio Ruy Junior pelo PDT contra Neucimar, que levou aquela eleição. De lá para cá, muito graças a 2016, a relação só se deteriorou. Mas nem sempre foi assim, como recapitula o próprio Neucimar:

“Não tenho dificuldade em conversar com ninguém. Com Max eu tinha mais distanciamento. Mas comecei dentro da política com ele. Em 1989, apoiei ele a vereador. No primeiro mandato dele de prefeito [2001-2004], fui líder dele na Câmara. E apoiei a reeleição dele em 2004.” Note-se o verbo no pretérito imperfeito: “tinha” mais distanciamento.

Como Neucimar afirmou aqui ontem , o PSD hoje prefere que ele volte à Câmara Federal em 2021. E ele, pessoalmente, também indica ter preferência por esse caminho.

“Eu me sinto preparado para governar a cidade novamente, mas acho que Vila Velha agora está precisando de união. Como existe a possibilidade de eu assumir o mandato em 2021 caso Sérgio Vidigal ou Norma Ayub ganhe a eleição, acho que, se a cidade tivesse um prefeito e um deputado federal trabalhando em sintonia para ajudá-la, seria bom para ela. Como não tenho mais essa vaidade de ter que ser prefeito, posso ser candidato a prefeito, a vice em alguma chapa ou posso indicar um vice da minha confiança para compor uma chapa que eu ache que é melhor para a cidade.”

CABO ELEITORAL

“Assim como aconteceu com Max, tem acontecido com outros atores. Algumas pessoas entendem que, se eu não for candidato, eu posso ser um bom cabo eleitoral na cidade. E estão tentando me aproximar desses atores.”

O ex-prefeito ressalta a civilidade da conversa com o rival (em substituição à selvageria da campanha).

“Nesse tempo que fiquei sem mandato, aprendi e amadureci bastante, sobre a forma de se comportar em um processo eleitoral. A idade também traz essa experiência para a gente. Então acho que manter uma conversa civilizada com as principais lideranças da cidade faz bem para a cidade. É dentro desse espírito que estou focado para 2020: totalmente à disposição da cidade, para ajudar a construir um projeto bom para Vila Velha, sendo parceiro desse projeto ou o seu indutor principal.”

Olho vivo, porém. Em “Instinto Selvagem” (1992), lançado no ano em que Max perdeu sua primeira corrida à prefeitura, o picador de gelo tem outra utilidade: é exatamente a arma letal usada por Catherine Tramell, a personagem mais famosa de Sharon Stone, para fazer as suas vítimas.