Namy Chequer escolhe vice do PCdoB e completa lista de chapas em Vitória

Namy Chequer é ex-vereador de Vitória Crédito: Facebook

Candidato a prefeito de Vitória pelo PCdoB, o jornalista, radialista e ex-vereador Namy Chequer definiu o vice em sua chapa. Será Alcione Pinheiro, jornalista como Namy e também filiado ao PCdoB. Durante boa parte da administração de João Coser (PT) em Vitória (2005/2012), Alcione foi secretário municipal de Cultura. Atualmente é servidor concursado na Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

Assim, podemos dizer que está completa a relação de candidatos à Prefeitura de Vitória , com todos os respectivos vices. São 12 chapas ao todo. O vice de Namy era a única lacuna da lista.

De imediato, além do número muito expressivo de candidatos, dois dados se destacam. Em primeiro lugar, a quantidade de chapas “puro-sangue”, nas quais o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito pertencem ao mesmo partido. Das 12 chapas, nove têm essa configuração – uma proporção de três para quatro.

As exceções são a chapa do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que tem por vice o vereador Nathan Medeiros (PSL); a chapa do vice-prefeito Sérgio Sá (PSB), cuja vice é a professora Laís Garcia (Rede); e a do deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), que terá como vice o também capitão Hélio Martinelli Tristão (PTB).

No último caso, cabe a ressalva de que, embora de partidos diferentes, os dois têm perfil muito semelhante: pertencem a partidos de direita e possuem a mesma patente na Polícia Militar do Espírito Santo.

A segunda observação relevante é a quantidade significativa de mulheres participando dessa disputa majoritária na Capital, se bem que não exatamente em papéis de protagonistas. Entre os 12 candidatos a prefeito, há somente uma mulher: a vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB). Por outro lado, dos 12 candidatos a vice-prefeito, sete são mulheres, portanto mais da metade.

Há quatro chapas formadas por dois homens, mas nenhuma constituída por duas mulheres.

Embora pouco provável a esta altura, é tecnicamente possível que ainda haja alguma mudança na configuração das chapas até este sábado (26), data final para pedido de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral. Em todo caso, eis a relação de 12 chapas que, no momento, pretendem concorrer à Prefeitura de Vitória. A lista segue a ordem alfabética. Em cada par, o primeiro nome é o do candidato a prefeito, seguido pelo nome do vice.