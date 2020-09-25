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Eleições 2020

Namy Chequer escolhe vice do PCdoB e completa lista de chapas em Vitória

Das 12 chapas fechadas, nove são puro-sangue. Só há uma mulher candidata a prefeita, mas elas são maioria entre os vices lançados na disputa à prefeitura da Capital

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 set 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Namy Chequer
Namy Chequer é ex-vereador de Vitória Crédito: Facebook
Candidato a prefeito de Vitória pelo PCdoB, o jornalista, radialista e ex-vereador Namy Chequer definiu o vice em sua chapa. Será Alcione Pinheiro, jornalista como Namy e também filiado ao PCdoB. Durante boa parte da administração de João Coser (PT) em Vitória (2005/2012), Alcione foi secretário municipal de Cultura. Atualmente é servidor concursado na Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
Assim, podemos dizer que está completa a relação de candidatos à Prefeitura de Vitória, com todos os respectivos vices. São 12 chapas ao todo. O vice de Namy era a única lacuna da lista.
De imediato, além do número muito expressivo de candidatos, dois dados se destacam. Em primeiro lugar, a quantidade de chapas “puro-sangue”, nas quais o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito pertencem ao mesmo partido. Das 12 chapas, nove têm essa configuração – uma proporção de três para quatro.
As exceções são a chapa do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que tem por vice o vereador Nathan Medeiros (PSL); a chapa do vice-prefeito Sérgio Sá (PSB), cuja vice é a professora Laís Garcia (Rede); e a do deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), que terá como vice o também capitão Hélio Martinelli Tristão (PTB).
No último caso, cabe a ressalva de que, embora de partidos diferentes, os dois têm perfil muito semelhante: pertencem a partidos de direita e possuem a mesma patente na Polícia Militar do Espírito Santo.
A segunda observação relevante é a quantidade significativa de mulheres participando dessa disputa majoritária na Capital, se bem que não exatamente em papéis de protagonistas. Entre os 12 candidatos a prefeito, há somente uma mulher: a vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB). Por outro lado, dos 12 candidatos a vice-prefeito, sete são mulheres, portanto mais da metade.
Há quatro chapas formadas por dois homens, mas nenhuma constituída por duas mulheres.

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Embora pouco provável a esta altura, é tecnicamente possível que ainda haja alguma mudança na configuração das chapas até este sábado (26), data final para pedido de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral. Em todo caso, eis a relação de 12 chapas que, no momento, pretendem concorrer à Prefeitura de Vitória. A lista segue a ordem alfabética. Em cada par, o primeiro nome é o do candidato a prefeito, seguido pelo nome do vice.

1. Capitão Assumção (Patriota) / Hélio Martinelli Tristão (PTB)

2. Coronel Nylton Rodrigues (Novo) / Patrícia Bortolon (Novo)

3. Fabrício Gandini (Cidadania) / Nathan Medeiros (PSL)

4. Gilbertinho Campos (PSOL) / Munah Malek (PSOL)

5. Halpher Luiggi (PL) / Juliana Prado Costa (PL)

6. João Coser (PT) / Jackeline Rocha (PT)

7. Lorenzo Pazolini (Republicanos) / Estéfane Ferreira (Republicanos)

8. Mazinho dos Anjos (PSD) / João Luiz Salles (PSD)

9. Namy Chequer (PCdoB) / Alcione Pinheiro (PCdoB)

10. Neuzinha de Oliveira (PSDB) / Anderson de Paula Theodoro (PSDB)

11. Raphael Góis Furtado (PSTU) / Laís Carvalho (PSTU)

12. Sérgio Sá (PSB) / Laís Garcia (Rede)

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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