Juízes do ES são os que produzem menos no Brasil durante a pandemia

Quanto à recente publicação do TJSC, informamos que esta não condiz com a realidade. O TJES possui apenas 311 magistrados trabalhando nesse período, sendo que o TJSC utilizou o número de 337 magistrados (2018).

Além disso, mais de 10.000 (dez mil) atos judiciais dos magistrados da Execução Penal e das Turmas Recursais só foram comunicados ao CNJ após o cálculo do TJSC, ainda pendente de retificação.

Importante frisar que mais de 80% dos processos em trâmite no Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES) são físicos, impossibilitando a devida alimentação do sistema de produtividade durante o período de trabalho remoto decorrente da Pandemia e apresentando uma dificuldade extra ao exercício da função nesse momento, ao contrário dos demais Estados que em sua maioria já possuem seus processos tramitando eletronicamente, com lançamento em tempo real da produtividade e sem alteração da rotina.

Dessa forma, considerando os dados retificados, a produtividade do período se eleva significativamente, bem como a suposta posição do TJES no ranking realizado unilateralmente pelo TJSC. No entanto, trabalhar com esses números no momento é precário e fora de contexto, pois somente com o retorno do expediente que será possível lançar todos os atos realizados nos processos físicos nesse período, quando então teremos a realidade numérica de nosso Estado, o que temos certeza de ser bem elevada, já que todos os servidores e magistrados continuam exercendo suas funções de forma remota.

Ressaltamos que todos os esforços foram direcionados pela Presidência do TJES para que em breve todo o PJES esteja trabalhando de forma eletrônica.