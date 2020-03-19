Curtas Políticas: Patriota convida Assumção para ser candidato em Vitória

Deputados Rafael Favatto e Capitão Assumção Crédito: Assembleia Legislativa

“O Patriota está de portas abertas para receber todos quanto quiserem vir para o partido para se candidatar, desde que não haja incompatibilidade com outro candidato que nós já tenhamos no mesmo município”, confirma Favatto. Sobre o caso específico de Assumção, ele é bem pragmático:

"No caso de Assumção, ele será muito bem-vindo ao Patriota e terá legenda para disputar a Prefeitura de Vitória, mas para isso ele precisa antes criar as condições para ser mesmo candidato, isto é, resolver a sua situação junto à Justiça Eleitoral até 4 de abril." Rafael Favatto - Deputado estadual e presidente estadual do Patriotas

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Assim como o PSL, o Patriota define-se, hoje, como um partido de direita, como atesta Favatto, o que se encaixa no perfil de Assumção (extrema direita). É um partido bem pequeno. Em 2019, fundiu-se com o PRP. Hoje em dia, na Câmara Federal, soma menos de dez deputados. Na Assembleia Legislativa, seu único representante é Favatto.

Não que isso possa ser fator decisivo na escolha de Assumção, mas é preciso estar atento: diferentemente do capitão da reserva da PMES, Favatto não pratica oposição ao governo Casagrande. Em meados do ano passado, ficou meio “nem lá, nem cá” – compondo o finado “bloco dos independentes”, que chegou a agregar até dez deputados no plenário da Assembleia.

Mas, de alguns meses para cá, Favatto claramente realinhou-se com a base e tem votado sistematicamente com o governo, até porque também tem seus próprios interesses eleitorais: afirma que quer ser candidato a prefeito de Vila Velha.

ALTERNATIVAS PARA O PATRIOTA

Sem a certeza de que poderá contar com Assumção nos seus quadros, o Patriota trabalha com alternativas para a disputa à prefeitura da Capital. Uma delas é o Dr. Pinheiro, pré-candidato a prefeito pelo partido. “Precisa se viabilizar”, ressalva Favatto.

O Patriota também se aproximou do presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix, que acaba de trocar o PP pelo Democratas (DEM) na atual janela partidária válida exclusivamente para vereadores. Autodeclarado pré-candidato a prefeito, Clebinho, como é mais conhecido, tem falado em uma aliança em torno do seu nome que já contaria, além do DEM, com o Patriota e o Partido da Mobilização Nacional (PMN), presidido no Estado pela deputada estadual Janete de Sá.

Nos bastidores, as informações são de que tanto o PMN como o Patriota foram contemplados por Clebinho com cargos comissionados ligados à administração da Câmara de Vitória. Favatto realativiza, porém, essa questão da “aliança eleitoral” esperada por Clebinho.

“Estamos na mesma discussão, mas não quer dizer que isso vá convergir para uma aliança eleitoral.”

CAOS PARTIDÁRIO: A GENTE VÊ POR AQUI

Antes de se tornar “Patriota”, o partido presidido por Rafael Favatto no Espírito Santo era o PEN: Partido Ecológico Nacional. É preciso sublinhar a ironia: ao menos oficialmente, a principal bandeira anterior do Patriota, até se tornar o Patriota, era a proteção do meio ambiente – justamente uma das pautas menos caras a Jair Bolsonaro

Aí, no fim de 2017, o PEN ofereceu legenda para o então deputado federal e chegou a mudar de nome só para abrigar a candidatura à Presidência de Bolsonaro, que deu uma banana ao partido e acabou se filiando ao PSL no início de 2018. Mas aí o PEN já tinha mudado de nome para agradar a Bolsonaro, trocado a pauta ecológica pelo “patriotismo” e virado um “partido de direita”. Coisas da política brasileira e da grande bagunça que é o nosso quadro partidário...

MANATO SENTINDO-SE TRAÍDO

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CAMILA VALADÃO ASSINA PEDIDO DE IMPEACHMENT

Da extrema direita para a extrema esquerda: vários parlamentares do PSOL e algumas figuras públicas, como o padre Júlio Lancelotti e o ator Gregorio Duvivier, protocolaram na Câmara Federal um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. No Espírito Santo, a assistente social Camila Valadão assinou o pedido. Ela foi candidata ao governo do Estado em 2014, a vereadora de Vitória em 2016 e a deputada estadual em 2018.

JAQUELINE MORAES COM CÉSAR LUCAS EM CARIACICA

Nesta quarta-feira, a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) participou de uma reunião com o presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV), e os presidentes de outras câmaras municipais da Grande Vitória, para tratar de medidas relacionadas à prevenção contra o Covid-19. A reunião ocorreu na Câmara de Cariacica, onde Jaqueline já foi vereadora.

SINAIS, FORTES SINAIS!!!

É mais um sinal forte ao mercado político de que ela e César Lucas estão muito afinados politicamente. Jaqueline não será candidata a prefeita de Cariacica, mas o PSB pretende que ela seja uma atriz influente no processo eleitoral da cidade. E o presidente da Câmara estará no mesmo movimento que ela.

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AUDIFAX “PEDE EMPREGO” A PRÉ-CANDIDATO DA REDE

O lançamento da pré-candidatura do vereador Roberto Martins a prefeito de Vitória pela Rede, no último sábado (14), teve a presença de eminências estaduais do partido, como o senador Fabiano Contarato e o prefeito da Serra, Audifax Barcelos . Brincando com Martins, Audifax comentou que, após o término de sua administração na Serra, no fim do ano, ele deseja ser secretário da gestão do vereador em Vitória a partir de 2021 (em caso de vitória, é claro). Até porque Audifax, como ele mesmo lembrou, é servidor concursado da Prefeitura de Vitória.

MAJESKI NÃO FOI. MAS VAI...

No evento, realizado em uma casa cultural no Centro de Vitória, o deputado estadual Sergio Majeski (de saída do PSB) não compareceu, pois tinha compromisso em sua cidade, Santa Maria de Jetibá. Ele mandou um vídeo para ser exibido, com mensagem para Roberto Martins. Apesar da ausência, Majeski já está com um pé e meio na Rede Sustentabilidade, para concorrer à prefeitura, no lugar do próprio Martins e com o apoio do vereador.

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CLEBINHO EM TODAS

Quem compareceu ao lançamento de Roberto Martins foi Cleber Felix. Também pré-candidato a prefeito de Vitória, ele contou com o apoio de Martins para chegar à presidência da Câmara de Vitória em agosto de 2018.

DECLARAÇÕES INADEQUADAS

Bolsonaro: com exemplos e declarações inadequadas em um momento extremamente sensível para a saúde pública dos brasileiros, o presidente contraria não só toda a razão e toda a lógica, mas as próprias determinações do seu Ministerio da Saúde – assim sabotando os esforços da área técnica do seu próprio governo. Como explicar?