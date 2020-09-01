Assembleia retoma sessões presenciais no próximo dia 14

Sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Divulgação Assembleia Legislativa do ES

Assembleia Legislativa do Espírito Santo retomará as sessões presenciais no próximo dia 14 (uma segunda-feira). O retorno será gradual, e a primeira fase da transição será "híbrida": deputados que tenham comorbidades seguirão participando das sessões de maneira remota, por meio de uma plataforma digital, enquanto os que não pertençam a grupos de risco poderão participar presencialmente, no plenário.

Mesmo que não façam parte de nenhum grupo de risco, os deputados que não se sentirem à vontade ou seguros o bastante para voltarem a participar das sessões presenciais terão pleno direito de continuarem participando de maneira on-line. Ficará a critério de cada um.

De modo muito incomum, a sessão ordinária (ainda 100% on-line) desta terça-feira (1º), com início previsto para as 15 horas, só foi aberta precisamente às 15h30. O atraso ocorreu justamente por conta de uma reunião extraordinária entre os deputados estaduais, ministrada pelo presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), para tratarem da questão do retorno progressivo aos trabalhos presenciais (suspensos desde março, quando chegou ao Espírito Santo a pandemia do novo coronavírus ).

Quanto à reabertura dos 30 gabinetes parlamentares, os servidores pertencentes a grupos de risco não deverão retornar agora, podendo continuar trabalhando no regime de home office. Com relação aos demais, cada deputado decidirá sobre os respectivos assessores. Caberá a cada qual definir a quantidade de servidores trabalhando in loco no respectivo gabinete.