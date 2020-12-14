Após prestar serviços para Euclério, Lucia Dornellas se desfilia do PT

Lucia Dornellas entregou sua carta de desfiliação do PT nesta segunda-feira (14) Crédito: Reprodução/Facebook

Lucia Dornellas pediu sua desfiliação do Célia Tavares (PT), na eleição à Prefeitura de Cariacica. A ex-deputada estadualpediu sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT) no início da noite desta segunda-feira (14). A informação é confirmada por ela. Horas antes, um grupo de 13 membros do diretório do PT em Cariacica havia pedido à direção municipal que a ex-deputada fosse expulsa do partido, sob a alegação de que ela teria feito campanha para Euclério Sampaio (DEM), em detrimento de(PT), na eleição à Prefeitura de Cariacica.

Os 13 signatários da petição são politicamente ligados ao deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão, de quem Lucia Dornellas também já foi grande aliada. Todos fazem parte de um conjunto de correntes internas que formam o campo “Para voltar a sonhar”, liderado por Helder. Contando o presidente, o diretório municipal de Cariacica é composto por 37 membros.

O vereador reeleito André Lopes, presidente municipal do PT, confirma ter recebido o pedido de expulsão da ex-deputada, assinado por 13 integrantes do diretório.

Em conversa com a coluna na noite desta segunda-feira, Lucia explicou suas motivações. Disse que decidiu dar uma guinada em sua vida profissional e que, daqui para a frente, pretende se dedicar integralmente à sua empresa de consultoria em estratégia política, a LD (suas iniciais). Ela disse entender que sua permanência no PT seria incompatível com os negócios e atividades da empresa.

Quanto às alegações de que teria contribuído para a vitória de Euclério sobre Célia Tavares, Lucia esclarece que sua empresa prestou serviços de consultoria à campanha do deputado estadual à prefeitura, a partir de contrato firmado com ele. “Eu trabalhei para Euclério e não escondi isso de ninguém. Eu não fiz campanha, não. Eu trabalhei. Fiz um contrato profissional de prestação de serviços com o deputado Euclério. Não escondi de ninguém. E comuniquei ao PT que eu estava trabalhando profissionalmente para o Euclério. Eu não sei se ele já entregou, mas com certeza estará na prestação de contas dele."

A ex-deputada acrescenta que está em paz com sua consciência e que a "guinada" em sua carreira, bem como a desfiliação do PT, em nada alteram as suas convicções ideológicas: “Estou bem tranquila. Fiz uma opção profissional. E tenho minha consciência tranquila de que nada mudou no meu pensamento, na minha ideologia e nas minhas convicções".

HISTÓRICO

Integrante da corrente interna Independentes, Lucia Dornellas foi por muito tempo uma das aliadas mais próximas a Helder Salomão dentro do PT, mas há alguns anos os dois já não pertencem ao mesmo grupo interno.

Lançada à sucessão de Helder na disputa pela Prefeitura de Cariacica em 2012, Lucia não chegou ao 2º turno naquele pleito, vencido por Juninho (Cidadania), então vice-prefeito de Helder.

No início do ano, ela chegou a disponibilizar o nome para concorrer à Prefeitura de Cariacica. Àquela altura, havia três nomes colocados na disputa interna do PT: o dela, o de Célia e o de André Lopes.