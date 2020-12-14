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“Consciência tranquila”

Após prestar serviços para Euclério, Lucia Dornellas se desfilia do PT

Ex-deputada e ex-aliada de Helder entregou carta de desfiliação na noite desta segunda (14). Membros do diretório haviam pedido sua expulsão por ela ter prestado consultoria à campanha de Euclério à prefeitura contra Célia Tavares

Públicado em 

14 dez 2020 às 19:50
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Lúcia Dornellas, pré-candidata a prefeita de Cariacica
Lucia Dornellas entregou sua carta de desfiliação do PT nesta segunda-feira (14) Crédito: Reprodução/Facebook
A ex-deputada estadual Lucia Dornellas pediu sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT) no início da noite desta segunda-feira (14). A informação é confirmada por ela. Horas antes, um grupo de 13 membros do diretório do PT em Cariacica havia pedido à direção municipal que a ex-deputada fosse expulsa do partido, sob a alegação de que ela teria feito campanha para Euclério Sampaio (DEM), em detrimento de Célia Tavares (PT), na eleição à Prefeitura de Cariacica.
Os 13 signatários da petição são politicamente ligados ao deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão, de quem Lucia Dornellas também já foi grande aliada. Todos fazem parte de um conjunto de correntes internas que formam o campo “Para voltar a sonhar”, liderado por Helder. Contando o presidente, o diretório municipal de Cariacica é composto por 37 membros.
O vereador reeleito André Lopes, presidente municipal do PT, confirma ter recebido o pedido de expulsão da ex-deputada, assinado por 13 integrantes do diretório.
Em conversa com a coluna na noite desta segunda-feira, Lucia explicou suas motivações. Disse que decidiu dar uma guinada em sua vida profissional e que, daqui para a frente, pretende se dedicar integralmente à sua empresa de consultoria em estratégia política, a LD (suas iniciais). Ela disse entender que sua permanência no PT seria incompatível com os negócios e atividades da empresa.
Quanto às alegações de que teria contribuído para a vitória de Euclério sobre Célia Tavares, Lucia esclarece que sua empresa prestou serviços de consultoria à campanha do deputado estadual à prefeitura, a partir de contrato firmado com ele. “Eu trabalhei para Euclério e não escondi isso de ninguém. Eu não fiz campanha, não. Eu trabalhei. Fiz um contrato profissional de prestação de serviços com o deputado Euclério. Não escondi de ninguém. E comuniquei ao PT que eu estava trabalhando profissionalmente para o Euclério. Eu não sei se ele já entregou, mas com certeza estará na prestação de contas dele."
A ex-deputada acrescenta que está em paz com sua consciência e que a "guinada" em sua carreira, bem como a desfiliação do PT, em nada alteram as suas convicções ideológicas: “Estou bem tranquila. Fiz uma opção profissional. E tenho minha consciência tranquila de que nada mudou no meu pensamento, na minha ideologia e nas minhas convicções".

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HISTÓRICO

Integrante da corrente interna Independentes, Lucia Dornellas foi por muito tempo uma das aliadas mais próximas a Helder Salomão dentro do PT, mas há alguns anos os dois já não pertencem ao mesmo grupo interno.
Lançada à sucessão de Helder na disputa pela Prefeitura de Cariacica em 2012, Lucia não chegou ao 2º turno naquele pleito, vencido por Juninho (Cidadania), então vice-prefeito de Helder.
No início do ano, ela chegou a disponibilizar o nome para concorrer à Prefeitura de Cariacica. Àquela altura, havia três nomes colocados na disputa interna do PT: o dela, o de Célia e o de André Lopes.
Após Lucia ter retirado o nome, André e Célia foram disputar a legenda na reunião decisiva do diretório. Na reunião, Lucia apoiou o lançamento de Célia, que acabou escolhida por consenso, após a desistência de André.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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