Entre o silêncio de Bolsonaro e a fala das urnas

Não é novidade que Bolsonaro “morreu” pela boca. Sua linguagem, quase sempre na ofensiva, criou um Brasil paralelo. Seus ataques à democracia, sua incompatibilidade com os valores cristãos, seu “Deus acima de tudo”, sua insensibilidade e desumanização, sua incapacidade de sentir, sua displicência com as vítimas da pandemia, sua incapacidade de governabilidade, sua autossuficiência capaz de isolar o Brasil do mundo: fatores que o levaram a derrota. Ao não ser reeleito, o Brasil deu o recado que neste país não tem espaço para esse “projeto político”.

Por fim, nas urnas, também vimos o tamanho do bolsonarismo, ou da direita. Quase metade dos votos válidos confirmam e autorizam o discurso de Jair Bolsonaro. Alguns cientistas políticos chegam a dizer que bolsonarismo e direita são espectros diferentes na régua da política, mas, independentemente de tudo isso, dada a história recente da democracia do nosso país, podemos dizer que Bolsonaro saiu da urna maior do que entrou. Agora, resta saber o que ele fará com seu capital político.