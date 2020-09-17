Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jornalismo

Democracia também se faz com diversidade de informações e opiniões

Se a democracia está sendo ameaçada, o jornalismo também está. É tempo de pluralizar a pauta para despolarizar os campos de opiniões e a sociedade. A força da verdade não está na repetição dos fatos, mas na propagação da sua diversidade

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 set 2020 às 05:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Um homem aponta para o caminho que leva a democracia
A guerra não é contra a TV, mas contra a democracia, afirmou o ex-diretor da Globo, Boni Crédito: Arabson
A frase que intitula este artigo nasce dos lábios do Boni, ex-diretor geral da TV Globo no programa de televisão “Roda Viva”, da última segunda-feira (14). Nele, Boni se encarregou de dar uma aula sobre televisão a partir da sua experiência à frente de uma das maiores emissoras de TV do país. Na pauta dos entrevistadores, uma série de temas que atravessam o cotidiano da comunicação na televisão: a liberdade de expressão, diversidade, polarização...
Maria Adelaide Amaral, escritora e entrevistadora da noite, chegou a dizer: "O mundo está mais careta e mais chato em todos os sentidos. Essa coisa de todo mundo interferir na vida de todo mundo, dizer com quem você tem que andar, como tem que se comportar, muito chato. Me desculpa", declarou ela. Diante do desabafo da colega, Boni respondeu: "A forma mais odiosa de censura que eu conheço é o politicamente correto". Aqui, Boni pontua a liberdade versus diversidade e os padrões que foram estabelecidos para tal.

Veja Também

A narrativa do presidente que só conversa com “Bolsonaros da sociedade”

Comunicação em tempos de pandemia: nem tudo é para todos

Muita “ideologia” e pouco governo. É isso que vive o Brasil

Por outro lado, a política criou um problema no jornalismo em tempos de declínio da verdade. Não há mais um terreno comum onde seja possível debater, isso é fato. Todavia, Boni realça que há muitas opiniões sendo repetidas. O que deve haver é uma diversidade de pauta, abrir o jornalismo para tudo, precisamos dinamizar o jornalismo e aumentar o volume de informações. “A falta de pluralidade está acentuando a polarização”, grifou o Boni.
Por um lado, temos um ataque à democracia, que significa governo em que o povo exerce a soberania. O povo soberano pensa diferente, tem costumes diferentes, diversas formas de se relacionar e tudo mais, mas nem sempre isso aparece em pauta. Por outro lado, temos um engessamento dos assuntos e da narrativa, um padrão de matéria que não corrobora para uma diversidade de opiniões, mas um monopólio de assuntos.

Veja Também

Saber gerenciar crises nas redes sociais requer estratégia e empatia

Pandemia apressa a transformação da TV e evidencia a força da internet

No Instagram não se vende com preço e produtos, mas com relacionamento

O que Boni propõe como reflexão é ao mesmo tempo sugestão para o jornalismo em si, serve para a comunicação e até mesmo parece explicar a migração de tantas pessoas para o mundo da internet, da pluralidade de fatos que rendem até fakes news e assim por diante. Há muitas notícias e informações falsas, sempre ou quase sempre camufladas de verdades, que iludem e se portam como o outro lado ou a verdade sobre determinados fatos. Assim, vejamos: as fakes news representam um ataque à democracia.
Urge, nesse contexto, a necessidade de se fazer comunicação diferente em um tempo diferente. A entrevista do senhor de 85 anos parece funcionar como um refrigério ou até mesmo mudança de rotas de muitos jovens comunicadores que se encontram à frente de tantos meios e emissoras nesse momento em que o jornalismo tende a existir para provar a verdade contra fakes news.

Veja Também

Empatia na comunicação digital é uma tendência para 2020

O perigo de se ler apenas as manchetes, inclusive esta!

Se a democracia está sendo ameaçada, o jornalismo também está. É tempo de pluralizar a pauta para despolarizar os campos de opiniões e a sociedade. A força da verdade não está na repetição dos fatos, mas na propagação da sua diversidade. A democracia tem vários rostos e uma única verdade. É isso que o jornal precisa mostrar!

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Fake news jornalismo opinião Televisão Democracia Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados