A comunicação deve estar preparada para as transformações em 2021

Marketing digital passa por metamorfoses Crédito: Pixabay

Já iniciamos um novo ano. A cada novo ano, um novo tempo. Você pode estar cansado de ouvir esse jargão, mas no fundo ele quer dizer para nós que a cada novo ano, passamos por uma espécie de metamorfose. O convite do ano novo é nos transformar, e por sinal, se não houver transformação, o ano não será novo.

Nessa semana ouvi de um especialista e estudioso que a maior transformação da sociedade sempre adveio com as pandemias. Se percorrermos a história, dizia ele, veremos as transformações. Então, se há fagulha de metamorfose nas pessoas e consequentemente no comportamento de tal, tudo aquilo que serve às pessoas tende a sair do casulo de ontem e fazer metamorfose. Esse é o caso da comunicação.

Nessa semana, a Rede Globo já mostrou sua metamorfose de identidade e de conceito. A remodelação da marca da Globo revela a modernidade, a proximidade, a brasilidade, e o mais importante: para todos os seus canais e plataformas, a mesma marca. Tudo que estava fragmentado, foi unificado.

Talvez poderíamos dizer que o reposicionamento da Globo enquanto conglomerado de mídia seja a lição de um tempo de pandemia . A metamorfose da Globo foi uma leitura dos tempos vigentes: as marcas não podem estar distanciadas, elas precisam estar juntas, próximas, porque elas se fortalecem nas suas diferenças. Veja aí: o distanciamento social evidenciou o papel da proximidade, do estar junto, sobretudo, para as marcas.

Para o marketing digital, essa é a tendência. Durante a pandemia, ouvimos e vemos campanhas espalhadas por todos os lados incentivando o consumo do comércio local, no fundo, os pequenos comércios. Muitos deles se reinventaram e sobreviveram porque deixaram de ser sozinhos e passaram a fazer parcerias. Esse método ganha força para esse novo ano. Foco em parcerias tende a levar as marcas para mais longe.

Na pandemia, as lives faziam da nossa sala pista de dança, nossas varandas de “rock da tarde”, e no final chegamos a um nível de saturação das mesmas, mas elas aumentaram e muito o nosso consumo por vídeos. Então, no Instagram, quem colocar foco nos vídeos curtos, ou ainda, IGTV, sem falar dos stories, vai conseguir mais envolvimento.

Outra grande tendência para esse novo ano no marketing digital é a humanização através da imagem de qualidade. Usar imagens próprias aproximam pessoas e humaniza o processo. Enquanto as imagens encontradas na internet distanciam e reduzem o envolvimento.

Por fim, uma outra tendência, poderíamos assim dizer, forçada pela pandemia, é a utilização das redes sociais para a compra. Quem está ligado nas atualizações do Instagram , já deve ter visto a loja que foi criada dentro da plataforma. Porque será que ela nasceu? Houve um aumento significativo das compras pelo Instagram e isso fez a plataforma se reinventar. Para esse novo ano, vem novidades e atualizações por aí que irão fortalecer o desejo e as estratégias de quem deseja se aperfeiçoar nas vendas pelo “Insta”.