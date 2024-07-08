Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento

Morte de empresário no ES: esposa e sogro condenados por crime

Assassinato aconteceu há 12 anos em Santa Maria de Jetibá; Arnaldo Tesch, 36 anos, foi emboscado em sua fábrica e morto com uma facada

Públicado em 

08 jul 2024 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

júri
Remi Pereira dos Santos e Gilvana Pires Pereira Tesch Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
Era por volta das 3 horas deste domingo (7) quando a sentença terminou de ser lida, pondo fim a três dias de julgamento. “Na hora fiquei em choque. Não o teria de volta, mas agradeci por estar sendo feita justiça para meu irmão”, desabafou Lourival Tesch. Ele se refere a decisão do Tribunal do Júri de Vitória, que condenou a mulher e o sogro pelo assassinato do empresário Arnaldo Tesch, ocorrido em Santa Maria de Jetibá, em outubro de 2012.
Gilvana Pires Pereira Tesch recebeu 22 anos de prisão, e Remi Pereira dos Santos, 20 anos e 6 meses de detenção. Ambos devem cumprir suas penas em regime fechado. A defesa dos dois adiantou que irá recorrer contra a decisão, assinalando que o resultado do julgamento “vai contra as provas existentes no processo”.
Em relação aos réus, na sentença é informado que agiram com elevado grau de culpabilidade. “Restando demonstrado o absoluto desprezo e total insensibilidade para com a vida humana, mediante sua conduta altamente repugnante”, é dito no texto assinado pelo presidente do Tribunal do Júri de Vitória, o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho.
Em relação a Gilvana, é informado que o comportamento dela no momento dos fatos fugiu “aos padrões mínimos de normalidade”. A acusada portou-se com grande agressividade e demonstração de absoluta impiedade”.
Aos 83 anos, a mãe do empresário, Maria Tesch, não conseguiu acompanhar o julgamento. Em março deste ano ela relatou à coluna a sua luta por justiça nos últimos 12 anos. Foi comunicada da decisão pelo filho Lourival na manhã deste domingo (7).

Veja Também

Mãe de 83 anos espera por justiça para filho assassinado no ES

O crime

O empresário Arnaldo Tesch, 36 anos, realizava a expansão de sua fábrica de pallets, localizada a poucos metros da casa de sua mãe, na região de Córrego do Ouro, em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Estado. Foi emboscado em seu local de trabalho e morto com uma facada nas costas, em 10 de outubro de 2012.
Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo, Gilvana e Remi estavam no local do crime e sinalizaram para três invasores. No texto de condenação é informado que os réus praticaram “crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima”.
Arnaldo é descrito como um “homem muito trabalhador”. “De cultura pomerana, casou-se com a acusada, que por sua vez, não conseguia entender uma vida sem luxos ou regalias, apesar da excelente condição financeira”.
É informado que o casamento dele com Gilvana não estava bem e que era marcado por violência doméstica. Ela tentou a separação, chegou a buscar um advogado e contador para fazer um inventário dos bens que seriam divididos pelo casal. “Ao constatar que a separação não seria um bom negócio em termos financeiros, a mesma conseguiu que a vítima fizesse um seguro de vida com valores altíssimos em seu nome”.
E na sequência planejaram o crime: “Depois de tudo entabulado, uma vez que, o patrimônio já estaria assegurado, iniciou-se o processo de dar fim à vida do marido e para isso, contou com a complacência e ajuda efetiva do corréu (Remi)”.
O empresário foi atingido com uma facada que perfurou o pulmão esquerdo, saco pericárdico e o coração. Um ferimento, é relatado na denúncia, “com grande quantidade de sangramento”. De acordo com os promotores, além de aplicar a facada, eles a torceram no corpo, aumentando a lesão. Os invasores nunca foram localizados.

Família destruída

Para o MPES a justiça foi feita de acordo com as provas existentes no processo. Mas observa que se trata de uma tragédia que destruiu uma família, considerando que na época do crime a vítima tinha duas filhas adolescentes que foram impactadas pelos fatos.
“Um trabalho feito com afinco, mas não há o que comemorar. Uma família foi destruída por ambição e dinheiro”, acrescenta.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Capixabas perderam R$ 8 milhões em compras on-line irregulares neste ano

Defesa quer teste de insanidade para acusado de matar enfermeira grávida

Irmãos vão a júri por feminicídio no ES e um é absolvido por clemência

Dúvidas marcam júris de grupo denunciado por noites sangrentas no ES

Justiça: taxa de marinha só vale em área registrada em cartório pela União

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

MPES Santa Maria de Jetibá TJES Júri Popular
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados