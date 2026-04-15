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Vilmara Fernandes

Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Também foi determinado o bloqueio a bases de informações da PC; defesa discorda de decisão e afirma que o policial é inocente de todas as acusações

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 03:30

Públicado em 

15 abr 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Crime em Colatina
Crédito: Arte: Camilly Napoleão com Adobe Firefly
A Justiça do Espírito Santo determinou o afastamento de um policial civil de suas funções. Ele é réu em ação penal onde foi acusado de vazar dados sigilosos para traficantes de um grupo criminoso que atua em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.
A decisão é da 1ª Câmara Criminal de Justiça. Por unanimidade os desembargadores mudaram a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, afastando das atividades policiais Theruinter Zacché Oliveira.
Também foi determinado o bloqueio de acessos a sistemas e bases corporativas, bem como recolhimento de credenciais funcionais aptas a viabilizar acesso informacional.
A defesa do policial nega as acusações (veja abaixo). Já havia recorrido informando que a investigação instaurada contra o policial se refere a fatos que ocorreram entre 2022 e 2023 e que a presença dele, que havia sido transferido para Marilândia, não afetaria o curso do processo.
O que não foi aceito pelo relator do caso, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Ele considerou a transferência relevante, mas ponderou que ela não neutraliza o potencial a informações da internas da corporação;
“O perigo concreto descrito pela acusação, se verdadeiro, não depende de intimidação clássica de testemunha. Pode manifestar-se por consulta indevida a dados, antecipação de diligências, circulação de informações internas, identificação de movimentos acusatórios ou obtenção de elementos aptos a frustrar atividade persecutória”, é dito na decisão.
Além do policial, na mesma ação penal se tornou ré a advogada Natália dos Santos. A acusação havia pedido a suspensão do exercício da advocacia, o que não foi concedido. Sua defesa afirma que as acusações contra ela não procedem (veja abaixo)

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Vazamento de dados

Os dois foram denunciados pelo Ministério Público, que apontou ter havido comprometimento de uma operação policial, afetando o cumprimento de mandados judiciais, favorecendo a destruição de provas e a ocultação de materiais como armas, drogas, entre outros materiais. O texto ministerial se refere à operação executada em abril de 2023.
A denúncia aponta que ele faria o repasse dos dados sigilosos extraídos diretamente da investigação para a advogada e ela passaria aos clientes que representa, ligados ao grupo criminoso. Entre o que teria sido compartilhado estaria a existência de mandados de prisão, data de realização da operação, quem eram os investigados e até como as apurações estavam evoluindo.

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PC não recebeu decisão

Por nota, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Corregedoria Geral, informou que ainda não havia sido intimada sobre a decisão judicial. Mas que adotará imediatamente as providências para o seu integral cumprimento.
Acrescenta que há uma investigação sumária (IS) em andamento, para apurar possíveis transgressões disciplinares, podendo, ao final, resultar na adoção das medidas administrativas cabíveis.

O que dizem as defesas

O advogado Gilberto Bergamini Vieira faz a defesa do policial civil. Ele informa sua inconformidade com a decisão, assinalando que está “dissociada dos parâmetros legais e processuais que regem a matéria”.
“A decisão foi proferida em procedimento processual que julgamos inadequado. Chama especial atenção o fato de que a decisão foi proferida em momento sensível e crítico no âmbito estadual, marcado por denúncias envolvendo agentes públicos. Contudo, é imprescindível esclarecer que não há qualquer elemento que vincula o agente a tais fatos”, assinala.
Acrescenta que não existem no processo os requisitos para a medida adotada, especialmente em relação ao perigo de dano ou risco.
“A acusação, nesse ponto, se sustenta em meras suposições e conjecturas, desprovidas de lastro probatório idôneo. Importa ressaltar que o processo já se encontra em avançada fase instrutória, com a integralidade das provas devidamente produzidas e acostadas aos autos, o que afasta, por completo, qualquer justificativa para a adoção de medida excepcional baseada em juízo precário”, diz.
Informa que ao contrário do que é apresentado na decisão, seu cliente, durante o exercício de suas funções, sempre manteve conduta ilibada, tendo, inclusive, recebido diversos elogios em sua ficha funcional.
“Registros estes que persistiram mesmo após os fatos ora questionados. Ademais, a própria chefia imediata do servidor reconhece sua excelente conduta profissional, antes e após os fatos”.
Finaliza destacando que, diante desse cenário, a defesa adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para a pronta reforma da decisão, confiando que as instâncias competentes restabelecerão a legalidade e a justiça no caso.
“Registre-se, novamente, a absolvição na seara administrativa do servidor, que persiste. E, que a decisão, é meramente cautelar, ou seja, não fez qualquer análise de mérito. Por fim, reafirma-se o compromisso com a transparência, com a verdade dos fatos e com o respeito às instituições. Nesse sentido, a defesa afirma que assim que intimada formalmente da decisão, avaliará as medidas judiciais cabíveis”.
A defesa de Natália é realizada pelo advogado Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro. Ele destaca que a decisão não alterou o cenário para a sua cliente. “Mas reforça que os fatos são superficiais relativos a Natália”.
Acrescenta que, em paralelo, há um recurso que também tramita no Tribunal de Justiça, com decisão para que o Ministério Público apresente as provas digitais. “Foi reconhecido que as provas fornecidas foram parciais, ou seja, reforça que nem provas há para a ação penal”.
Informa ainda que seguem confiantes. “Diante de todo esse panorama, a defesa confia na Justiça. As duas últimas decisões do Tribunal ratificam que a doutora Natália tem razão nas impugnações que até agora foram feitas, e estamos confiantes também na Justiça de primeiro grau. O que mais queremos é um julgamento imediato e justo, que reconheça a plena absolvição da minha cliente”.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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