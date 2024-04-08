Força-tarefa amplia combate às organizações criminosas no interior do ES

Força-tarefa da Polícia Federal Crédito: Arte - Geraldo Neto

O cargo será ocupado pelo delegado Marcelo Cavalcanti, que era chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Na bagagem leva a experiência adquirida com a investigação de assassinatos e suas vinculações com as facções, principalmente em Vitória.

“A equipe da Polícia Federal tem muito expertise, mas o delegado Marcelo possui a experiência do dia a dia no combate a estes grupos criminosos que só a Polícia Civil tem, e que será muito importante para o foco que temos, que é combater as organizações criminosas”, avalia o secretário de Segurança Pública Eugênio Ricas, que antes de assumir a pasta era superintendente da Polícia Federal.

De acordo com Cavalcanti, uma das metas é levar novas investigações e operações para cidades do interior que estão sendo alvos de crimes. “A força-tarefa tem previsão de atuação em todo o Estado, o que nos permite realizar investigações qualificadas e robustas, feitas nos locais, com o objetivo de descapitalizar os grupos criminosos. A estratégia é basicamente a mesma já adotada na Capital”, relata.

Foi investigando homicídios nos últimos 12 anos em Vitória que ele constatou que 80% dos assassinatos ou as tentativas eram motivados pelo envolvimento com o tráfico de drogas e com as facções. “O que nos mostra que o combate forte a estas organizações criminosas nos leva a redução do número de homicídios”, explica o delegado.

O secretário avalia que não haverá sobreposição entre o trabalho da força-tarefa e o que já vem sendo executado pela Polícia Civil. “O que estiver sendo feito por um grupo não será alvo de ação de outra força de segurança. A vantagem da força-tarefa é que ela não é atropelada pelo dia a dia, pode se concentrar em cada inquérito, ao contrário da Polícia Civil, que tem muitas outras demandas e nem sempre é possível dar total atenção para todas investigações”, destaca.

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