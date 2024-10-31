Denunciado por morte de jovem no sambão será ouvido pela Justiça do ES

Crédito: Arte - Geraldo Neto

Em depoimento à polícia, uma das testemunhas, após ser apresentado a uma foto do denunciado, afirmou que o “reconhece como sendo o indivíduo que efetuou o disparo em Pedro”.

“Restando configurada a materialidade do crime, bem como há indícios satisfatórios de autoria, já que a denúncia ofertada aponta Wesley como um dos autores do crime de homicídio consumado contra a vítima”, disse o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho.

À Justiça o MPES informou que, durante a confusão que ocorreu no Sambão do Povo, no dia do crime, Wesley sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa na cabeça de Pedro Henrique, que morreu no local.

“O denunciado, de forma premeditada, desferiu um tiro na cabeça da vítima, pelas costas, dificultando qualquer reação de defesa, o que caracteriza a covardia e a gravidade do ato praticado”, diz o texto.

O advogado de Wesley não foi localizado, mas o espaço segue aberto para a sua manifestação.

Família

A família de Pedro pretende acompanhar a audiência. A expectativa da mãe, Patrícia Crizanto, é de que após as audiências de instrução, a decisão seja para que ele vá a julgamento.

“Ele precisa ser julgado para que outras famílias não sejam alvo da dor que sentimos com a perda do nosso filho. Uma dor que não cicatriza”, disse.