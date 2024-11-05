Casal que matou sogros de prefeito de Cachoeiro é réu em ação penal

A decisão foi assinada pelo juiz Bernardo Fajardo Lima, da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro, que aceitou os argumentos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

O duplo homicídio aconteceu no dia 8 de outubro . Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80 anos, foram encontrados mortos no Hotel Duarte, localizado no bairro Baiminas, onde moravam e que por eles era gerenciado.

Como não há informações de que os denunciados tenham advogados que os representem, não há defensor público atuando na cidade, o juiz decidiu que será nomeado uma pessoa para realizar a defesa.

Os assassinatos

De acordo com a denúncia do MPES, o casal alugou um quarto no Hotel Duarte . E durante a estadia furtaram um televisor que estava no espaço e planejaram matar o casal, que conhecia Adriana.

Após o planejamento, a mulher foi a primeira a agir. Foi para a sala do hotel e chamou pela vítima Cacilda. Quando ela entrou no espaço, foi agredida por Valmir, caiu e gritou por socorro. Foi calada com golpes de faca que a levaram à morte.

Luiz havia se ausentado do hotel por alguns instantes, e ao retornar viu a esposa no chão e passou a gritar por socorro. Valmir usou a faca para matá-lo.

Na sequência, relata a denúncia, os dois foram até à parte superior do imóvel e esfaquearam os dois cães, que também perderam a vida.

Após as mortes, Valmir e Adriana reviraram o hotel, levando dezenas de produtos, dinheiro, roupas e eletrodomésticos, entre outros objetos. Tudo foi colocado no carro das vítimas que Valmir utilizou para fugir. Acabou sendo preso no Bairro Independência.

Já Adriana foi para o bairro Bela Vista comprar mais drogas. Foi presa nas proximidades do Hospital Paulo Pereira Gomes, no Bairro Baiminas.

Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, são réus em ação penal Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Microsoft Designer

Relatos

À polícia Valmir disse que foi convidado por Adriana para ir embora para Campos (RJ), mas antes decidiram ir ao hotel tomar banho, onde fizeram uso de drogas e bebidas. Confessou o crime e disse que o praticou com a ajuda da companheira.

Já Adriana relatou que saiu para comprar um lanche e ao retornar, encontrou Valmir com uma faca nas mãos e que por volta das 11h ele saiu do quarto e matou o casal, e logo depois os cachorros, porque estavam latindo. Relatou ainda que os dois reviraram a residência em busca de dinheiro e outros produtos. E que se separaram ao sair do hotel.

A conclusão do inquérito aponta para a prática de latrocínio (roubo seguido de morte), duas vezes. “Com o intuito de subtrair bens das vítimas, os autores utilizaram de violência extrema, resultando na morte de ambos os ofendidos”, é dito no relatório policial.

E acrescenta que durante a execução do crime, os autores mataram os cães. “Demonstrando crueldade e insensibilidade, configurando o crime de maus tratos contra animais”, conclui o inquérito policial.

Outro crimes

Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte à prisão, o juiz do plantão de flagrantes do Poder Judiciário da 4ª região informou que “o fato se deu sem violência ou grave ameaça a pessoa”, acrescentando que os objetos levados haviam sido recuperados.

Foram estabelecidas medidas diversas da prisão, como proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização judicial, comparecimento a todos os atos do processo, e proibição de se ausentar da cidade por mais de um mês sem comunicação.

Em outro ponto do texto é dito que foi constatado que ele possuía outras condenações criminais, como furto, furto qualificado, homicídio e roubo majorado.