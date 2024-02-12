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Brasil

Sobre a operação da PF em 8 de fevereiro: o que é a verdade?

Nos últimos anos, principalmente entre 2018 e 2022, o sistema de proteção à democracia tem sido testado várias vezes ao dia. Situações antes inimagináveis: ataque às instituições, supressão de direitos fundamentais e violações aos direitos

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 01:30

Públicado em 

12 fev 2024 às 01:30
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

No dia 8 de fevereiro de 2024, às vésperas do carnaval, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação, batizada de “Tempus Veritatis”, ou a “hora da verdade” em latim, com objetivo de investigar uma organização que teria atuado na “tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito”, culminando com os atos do 8 de janeiro de 2023.
Houve a execução de diversos mandados de prisão, busca e apreensão e medidas cautelares.  O trabalho da Polícia Federal, em cumprimento à determinação da Corte Suprema do país, balançou os corredores da Capital brasileira e alguns outros estados da federação.
O abalo, quase sísmico, deve-se a algumas peculiaridades, por ser a primeira a envolver tantos nomes da cúpula das Forças Armadas e militares graduados. Também merece relevo o material probandi amplo, que se estende além da delação, elevando a investigação a um ponto sem retorno, que considera as evidências da preparação de um golpe de Estado, por meio de estratégias cuidadosas e conjunto probatório adensado que vai se tornando difícil de contestar.

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Um caminho somente de ida, com um poder de destruição ainda não calculado,  que pode atingir muito mais do que se supunha, quando naquele domingo de 2023 o Brasil todo assistiu atônito a algo tão violento.
Muito já tinha sido desvelado no correr da investigação, e com provas ou indícios robustos, como minutas, reuniões gravadas, mensagens reveladoras, entre outras, que conduziam ao questionamento acerca da inteligibilidade e sapiência do grupo, sem contar com as brincadeiras e memes que acabaram inundando as redes.
Contudo, é um momento, e sempre foi, de muita atenção e de não baixar a vigilância. 
Nos últimos anos, principalmente entre 2018 e 2022, o sistema de proteção à democracia tem sido testado várias vezes ao dia. Situações antes inimagináveis foram ocorrendo: ataque às instituições, supressão de direitos fundamentais e violações aos direitos humanos, tendo a disseminação do ódio como estratégia para o intento de um grupo que ainda deseja ameaçar a vida de um país que tinha tudo para viver em paz.
Por mais que nos esforcemos para entender as razões que levam pessoas a planejar a destruição da democracia, de forma consequente,  o racionalismo e lucidez humana não alcançam. Torna-se, por vezes, um périplo distópico que beira a loucura.
Polícia Federal
PF mira aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em operação nesta quinta-feira (8) Crédito: Polícia Federal
O 8 de fevereiro e o 8 de janeiro guardam uma ligação intrínseca, talvez umbilical, que nos leva a atentar para o número oito, na vertical, considerando que na horizontal representa o infinito. Conhecido desde a Idade Antiga, era visto com frequência nos desenhos celtas, o símbolo do entrelaçar de duas serpentes significava a harmonia cósmica, aparecia na mitologia grega como um movimento e a relação entre deuses e humanos.
O oito ainda dá ideia de um ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. No cotidiano, é a própria imagem da segunda-feira, pois depois de seis dias de trabalho e um de descanso, o processo se renova no oitavo dia, no caso de hoje, uma segunda de carnaval, que não nos cabe somente brincar, caso contrário, na quarta-feira, somente haverá cinzas de um país que ainda sonha em viver em paz.
A democracia somente vingará se for protegida por todas e todos, e para isso precisamos estar vigilantes, infinitamente. Essa é a verdade!

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

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