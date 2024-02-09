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Perícia

Pepita de ouro aprendida com Valdemar Costa Neto é de garimpo, aponta PF

Quantidade de ouro foi encontrada em casa de líder do PL após prisão em flagrante nesta quinta-feira. Para defesa, pedra tem baixo valor e não configura delito

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 06:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2024 às 06:08
Uma perícia preliminar da Polícia Federal (PF) identificou que a quantidade de ouro encontrada em casa de Valdemar Costa Neto é de garimpo. O presidente nacional do PL foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 8, por porte ilegal de arma de fogo. O político é um dos investigados na Operação Tempus Veritatis e foi flagrado pela PF com uma arma em situação irregular durante buscas nesta manhã. A defesa do presidente nacional do PL afirma que não há fato relevante algum e que a pedra tem baixo valor.
Além da arma ilegal, a equipe também encontrou pepita de ouro, pesando 39,18 gramas, com 95,26% de grau de pureza, segundo a perícia. Costa Neto pode ficar preso pela posse ilegal de arma de fogo e usurpação mineral. Para prisão, não há finança. Agora, a perícia vai tentar identificar a origem do ouro encontrado com Valdemar e identificar de onde foi extraído.
Pepita de ouro apreendida na casa de Valdemar Costa Neto
Pepita de ouro apreendida na casa de Valdemar Costa Neto Crédito: Reprodução/Polícia Federal
Já a defesa de Costa Neto afirmou que posse da pedra não configura delito, segundo a própria jurisprudência. Além disso, em nota, também apontou que a arma é registrada, tem uso permitido, que pertence a um parente próximo e que foi esquecida há vários anos no apartamento dele. "Em outras palavras: Como pode alguém ser detido por ser portador de uma pedra guardada há anos como relíquia e que, segundo a própria auditoria da Polícia Federal, vale cerca de 10 mil reais?", argumenta defesa.

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