Pepita de ouro aprendida com Valdemar Costa Neto é de garimpo, aponta PF

Além da arma ilegal, a equipe também encontrou pepita de ouro, pesando 39,18 gramas, com 95,26% de grau de pureza, segundo a perícia. Costa Neto pode ficar preso pela posse ilegal de arma de fogo e usurpação mineral. Para prisão, não há finança. Agora, a perícia vai tentar identificar a origem do ouro encontrado com Valdemar e identificar de onde foi extraído.

Já a defesa de Costa Neto afirmou que posse da pedra não configura delito, segundo a própria jurisprudência. Além disso, em nota, também apontou que a arma é registrada, tem uso permitido, que pertence a um parente próximo e que foi esquecida há vários anos no apartamento dele. "Em outras palavras: Como pode alguém ser detido por ser portador de uma pedra guardada há anos como relíquia e que, segundo a própria auditoria da Polícia Federal, vale cerca de 10 mil reais?", argumenta defesa.