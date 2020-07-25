Sentimento de insegurança jurídica tem gerado instabilidade e incerteza

No momento atual, a impressão é que a ordem jurídica está ameaçada Crédito: Divulgação

O momento pandêmico em que vivemos tem provocado vários sentimentos, reações, preocupações e apreensões em todos nós. Nesses quatro meses que vivenciamos os fenômenos de distanciamento social, isolamento, adoção de protocolos de trabalho e novo modo de vida, fomos atravessados, a cada momento, por alguns daqueles sentimentos já elencados.

Um outro sentimento que tem atravessado muitas pessoas é o da insegurança jurídica, quando vemos situações em que os direitos vão se esvaindo pelas mãos, gerando instabilidade e incerteza. Neste momento, invade um desejo de “ir embora para Pasárgada”, no melhor estilo de Manuel Bandeira. O Princípio da Segurança Jurídica, um dos principais do Estado de Direito, compõe o sistema constitucional e possui característica intrínseca de proteção da confiança a algo que foi conquistado.

Vive-se um tempo de falta de previsibilidade, que acarreta incerteza, intranquilidade e desconfiança de que tudo o que foi conquistado, de acordo com ordem jurídica vigente, está sob risco. A imprevisibilidade é tão deletéria para a vida humana que causa prejuízos materiais e emocionais ao indivíduo ou ao coletivo, dado que não há como desvencilhar o viver dos seus afetamentos de acordo com a sociologia das emoções.

O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, certa feita teria dito que “no Brasil, até o passado, é incerto”, indicando que a insegurança jurídica acarreta uma falta de nitidez absurda quando o conquistado não cria bases sólidas para conquistas futuras. Essa sensação permeia toda a história, mas, de sobremaneira, o momento atual.

Nesse sentido, voltando a Manuel Bandeira, o poeta irretocável nos indica que lá em Pasárgada tudo é diferente, mais leve e mais seguro, até mesmo os processos, assim como os direitos que são narrados como os atos singelos da vida. E até mesmo quando pensamentos tristes noturnos vierem, tem-se a segurança da amizade que reporta ao conhecimento e o não desejo de prejudicar o outro.