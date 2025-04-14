Quanto vale a palavra de uma mulher?

Ao condenar o acusado, a sentença trouxe de forma bem pontuada que havia ficado comprovado que a vítima não consentiu e que existiam elementos para considerar provada a violação. Ainda, os três elementos que, para a Justiça, comprovaram a violação eram: a existência de lesões nos joelhos da vítima, seu comportamento ao relatar o ocorrido e a existência de sequelas.

Para a comprovação da existência de agressão sexual não é necessário que ocorram lesões físicas, nem que haja uma oposição heroica por parte da vítima em manter relações sexuais. No caso da vítima que acusava Daniel Alves, essas lesões existiram, comprovando, assim, que ela havia sofrido violência. Além do testemunho da denunciante, que relatou os fatos e apontou o agressor.

Presentes materialidade e autoria, além de uma vida destruída, ainda assim o mundo, a sociedade e a justiça veem inconsistências quando uma mulher denuncia um homem por violência sexual, que foi a fundamentação para anular a sentença condenatória. Inconsistência.

Mulher vítima de violência Crédito: krakenimages.com/Freepik

A palavra de uma mulher, mesmo com todas as conquistas já alcançadas na questão de gênero, ainda é relativizada. Mulheres são interrompidas em discursos públicos. Informações prestadas por mulheres, em alguns casos e situações, precisam ser referendadas por falas de homens. Mulheres são silenciadas pelo feminicídio quando se propõem a denunciar uma vida de violência. Mulheres são desacreditadas quando denunciam violência sexual. Mulheres são subjugadas simplesmente por serem mulheres.