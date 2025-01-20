Proibição de celulares nas escolas: o papel dos pais delegado ao Estado

Importante ressaltar que, embora atualmente a medida seja imprescindível para enfrentar os danos causados pela inadequada utilização das novas tecnologias, principalmente pelas crianças e adolescentes, a regulação e monitoramento é papel primevo da família, não do Estado.

De acordo com estudo da American Academy of Pediatrics, a exposição excessiva às telas durante a infância e adolescência pode comprometer o desenvolvimento de funções executivas, essenciais para a resolução de problemas e tomada de decisões. E mais: o uso constante de aplicativos de redes sociais, jogos e vídeos, que oferecem gratificações rápidas, pode reduzir a paciência e dificultar o foco em atividades mais longas e complexas, como leitura e estudos.

A dificuldade de concentração, a redução da capacidade mnemônica, os problemas de ansiedade e depressão e a interferência no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, de acordo com o estudo, podem estar associados ao uso prolongado de celulares e à falta de controle no uso das mídias digitais.

A medida, objeto da Lei 15.100/2025, segue a recomendação de um relatório publicado em julho 2024 pela Unesco, que sugere a proibição de celulares nas escolas, já adotada em outros países, como França, Holanda, Canadá e México, por exemplo.

O Unicef também se posicionou sobre a questão, revelando que adolescentes que passam mais tempo em redes sociais apresentam maiores níveis de solidão e insatisfação com a própria vida. O ciclo de comparação constante em plataformas digitais, associado à busca incessante por curtidas e comentários, afeta diretamente a autoestima desses jovens.

O enfraquecimento da capacidade de construir relacionamentos saudáveis, a possibilidade de gerar isolamento social, a dificuldade em comunicar-se verbalmente e a diminuição na empatia nas interações humanas, provocados pelo uso excessivo e descontrolado de aplicativos e mídias, prejudicam, de acordo com os dois estudos acima citados, a construção e manutenção de laços afetivos familiares e de amizade.

Pelo projeto de lei, haverá exceções para o uso do celular nas escolas Crédito: MCTI/Divulgação

Todo esse estado de coisas desvela a incapacidade das pessoas em adotar como conduta cotidiana ações que confirmem o compromisso com valores e princípios estruturantes da vida social e comunitária, que deveriam estar nos pilares da educação doméstica.

Neste caso específico, pais e mães transferem para o poder público o controle e monitoramento sobre o quanto as redes e dispositivos móveis prejudicam os filhos. Delega-se de forma tácita para o outro, neste caso para o Estado, o papel de cuidado e educação, que não se consegue garantir.