Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Internet

Mundos físico e virtual têm semelhanças absurdas, o crime é uma delas

A falsa ideia de que os atos cometidos em ambiente cibernético ficam ocultos tem levando a imaginar que a internet é terra de ninguém

Públicado em 

08 mai 2023 às 06:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

A internet é uma ferramenta de comunicação poderosa, e graças a ela a forma de comunicação mudou exponencialmente, fazendo com que o mundo e as relações fossem revisitados. Dinâmico e rápido, às vezes, instantâneo. Contudo, os benefícios e avanços não chegam sozinhos, vêm acompanhados de problemas causados por aqueles que estão no cerne da vida, o ser humano.
Propaga-se comunicação com agilidade e praticidade, mas também acarreta problemas como o uso indevido de imagens, apropriação de material sem autorização e divulgação de informações falsas.
O mundo físico e o mundo virtual possuem suas diferenças, mas guardam semelhanças absurdas, uma delas é o espaço para se cometer crimes. A falsa ideia de que os atos cometidos em ambiente cibernético ficam ocultos tem levando a imaginar que a internet é terra de ninguém, conduzem a muitas pessoas a fazerem o que bem entendem. Da divulgação de notícias falsas à divulgação de fotos de pessoas mortas, as ações mais diversas produzem uma série de violações.

Veja Também

Aliados de Bolsonaro veem retaliação de Moraes por PL das Fake News

Votação do PL das Fake News na Câmara é adiada a pedido do relator

Google retira do ar link com informações contra o PL das Fake News

Engana-se quem pensa que o mundo virtual é livre de leis e de regras. Desde 2014, o espaço cibernético é regido pelo Marco Civil da Internet, estabelecendo direitos e deveres daqueles que navegam por esses territórios. A legislação, que está em constante análise, ajuste e transformação, contribuindo com a construção do direito 4.0, prevê punições a quem comete crimes virtuais, com o amparo do Código Penal e do Código Civil.
O suposto hacker deixou zerada a conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto
Hacker na internet Crédito: Divulgação
No entanto, mesmo com esse sistema, ainda novo, de freios e contrapesos, vemos diariamente centenas de pessoas utilizando esse território virtual para reproduzirem o que fazem, por índole e perversidade, no mundo físico. Afinal, as pessoas não mudam quando chegam no ambiente virtual, elas continuam as mesmas. A ética, enquanto regra de ouro da dimensão relacional de uma sociedade, é base que deve, também, sustentar o conviver virtual.
A identificação e responsabilização daqueles que divulgaram fotos da cantora Marília Mendonça morta e a condenação de um dono de um site pelo TRE/ES na última semana por divulgar fake news nas eleições são exemplos de que as ações na web não podem ficar impunes, considerando a sua gravidade para a vida das vítimas e seus familiares, e acabam por atingir o âmago do estado de direito. Afinal, como bem sustentou Foucault, a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro, considerando que a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Tópicos Relacionados

Fake news Direito pl das Fake News
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados