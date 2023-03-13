Como enfrentar o fascínio pelo nazismo?

No Brasil, tem crescido o número de grupos com inspiração nazista, o que nos causa incredulidade, no sentido de que como é possível que pessoas possam manifestar simpatia com as ideias de Hitler. Na primeira hora essa simpatia nos remete a pensar que, talvez, a humanidade não tenha mais jeito, considerando que o que se encontra na centralidade desse pensamento fere de morte a dignidade da pessoa humana.

Saudações nazistas, marchar como um soldado da SS e defender bandeiras alinhadas ao pensamento fascista, eis algumas das práticas que têm sido recorrentes, o que alerta para o risco que corremos.

Algumas das tragédias que têm acontecido nos últimos anos no Brasil, quando se adentra nas histórias dos criminosos, o vínculo com esse pensamento emerge de maneira dilacerante.

Considerado regime fascista, o nazismo tem várias similaridades: autoritarismo, concentração do poder, glorificação de um líder e exaltação da coletividade nacional, dentre outras. E ainda tem como principais características: o racismo, a xenofobia, o nacionalismo e o antissemitismo. Todos esses elementos estão presentes nos crimes de ódio de que temos notícias.

A essência do nazismo é eliminar o outro que é diferente de mim. Dessa forma, compreende-se porque na atualidade esses pensamentos vão avançando e causando uma destruição sem precedentes na sociedade brasileira, que faz vítimas todos aqueles que se colocam contra as tentativas de implantação de uma filosofia de morte do outro que é diferente. Esse pensamento, de certo, autoriza os massacres e os extermínios.

Para enfrentar essa questão, mais do que nunca é importante lançar mão da educação. Compreender o nazismo se faz necessário para que haja a compreensão de que que homens de bem, pais de família e frequentadores de igrejas mataram homens e mulheres por causa de sua raça, costumes e religião. Que homens considerados defensores do bem escravizaram e exterminaram milhões de judeus, além de ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência.

É também, de destacada importância, identificarmos que hoje a sociedade mundial atualiza essas práticas por meio do trabalho escravo, preconceitos, misoginia e manutenção da desigualdade social.

Aprender sobre os horrores do holocausto é fundamental não somente para manter vida a história e a memória das milhões de pessoas que foram exterminadas, mas para não se repetir. Histórias como a de Anne Frank e Edith Eger deveriam ser leituras obrigatórias para crianças e adolescentes, para se compadecer da dor do outro e aprender que a dignidade da pessoa humana é uma só.

A perpectiva de domínio e eliminação do outro ainda agrada muita gente. Muita mesmo. Se não pensa de acordo com meu pensamento, não serve ou não presta, preciso exterminar. Esse pensamento encontra-se na contramão da democracia, do estado democrático de direito e da pluralidade do ser.

O fascínio pelo controle, poder e dinheiro acaba por despertar em algumas pessoas a utilização de práticas de eliminação do outro e dominação de forma tão destrutiva, que não mede consequências.