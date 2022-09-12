Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desigualdades

Brasil ainda mistura direitos com regalias para punir os mais pobres

É preciso que o Estado cumpra seu dever em garantir direitos básicos por meio de políticas públicas estruturantes, contínuas e transformativas, para somente depois cobrar os deveres dos sujeitos de direitos

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 00:15

Públicado em 

12 set 2022 às 00:15
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

A dialética entre direitos e deveres é recorrente nos debates sociais e acadêmicos. Não raramente teses sobre essas duas categorias aparecerem, o que é de extrema importância. Entrementes, os pensamentos que contribuem para a construção de teses que depositam no indivíduo todo o peso de deveres, sem que os direitos sejam garantidos preliminarmente, são preocupantes, quando não, de denotada irresponsabilidade “pilateana”.
Alguns escritos, que se intitulam como best-seller, quando misturam direitos com regalias, acabam por punir os mesmos pobres de sempre e passam ao largo daqueles que são usurpadores das benesses do Estado. Vivemos um tempo estranhamente contraditório em que se faz conta para garantir direitos fundamentais básicos das pessoas vulnerabilizadas, a ponto de negar que esses passam fome, e do outro lado, autorizam aumentos de supersalários e a manutenção de privilégios de grandes grupos econômicos e das elites.
Esse pensamento que possui características violadoras tenta vender a lógica de que garantir acesso aos direitos e serviços de forma diferenciada para os mais vulnerabilizados em razão de poder econômico, condição social, orientação sexual, cor da pele e faixa etária é privilégio, e não direito. Tentando colocar tudo na conta da responsabilidade individual e meritocrática, ou seja, de que a pessoa não alcança uma condição de vida digna porque não quer, esquecendo-se os contextos sociais e processos históricos que permeiam a sociedade.

Veja Também

O que pensam os candidatos ao governo do ES sobre combate à pobreza

O efeito da pobreza nas eleições 2022

Grande Vitória tem mais de meio milhão em situação de pobreza

Ao pensar de forma tacanha e não compreender a obrigação do Estado no que concerne à implementação de políticas públicas necessárias para o alcance dessa condição de vida digna, alimentam a ideia, equivocada, de que há um paternalismo estatal.
A garantia de direitos fundamentais para todas as pessoas é condição primeira para uma vida plena. Para isso, de forma radical, é preciso compreender a centralidade da realidade das agruras de uma parcela da população que é sistematicamente expropriada em condições de vida sempre que decisões políticas e econômicas são tomadas.
Para se repensar uma nação independente e autônoma, se torna inegociável a retomada de um projeto contundente de desenvolvimento que passe pela distribuição de renda e garantia de acesso aos direitos básicos, de forma irrestrita, que nada tem a ver com regalias ou privilégios.
Nessa dialética entre deveres e direitos, não é possível se cobrar deveres de 125 milhões de pessoas que convivem cotidianamente com insegurança alimentar, sendo que 33 milhões não têm nada para comer, de acordo com a última pesquisa da Rede Penssan.
O médico pernambucano Josué de Castro bem asseverou, em meados do século passado, que a fome no Brasil não caiu do céu nem tampouco era consequência determinista de fatores ambientais ou culturais, mas sim uma opção política de quem governa.

Veja Também

Cotas são remédio mais exitoso no combate às desigualdades, diz Sueli Carneiro

Reduzir a desigualdade social envolve diversidade

E ainda assim o é, considerando que “temos os dados, temos os recursos financeiros necessários, temos as tecnologias necessárias, temos até a produção de alimentos em quantidades imensas, mas temos o escândalo da fome. Não são mecanismos econômicos, são opções políticas articuladas com interesses corporativos”, conforme explica o economista e professor Ladislau Dawbor.
É preciso que o Estado cumpra seu dever em garantir direitos básicos por meio de políticas públicas estruturantes, contínuas e transformativas, para somente depois cobrar os deveres dos sujeitos de direitos.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

Tópicos Relacionados

Política Direitos humanos Pobreza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados