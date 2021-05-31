A cultura do cancelamento e a violação da dignidade humana

As redes sociais, ao amplificarem a cultura do cancelamento, instauram um tribunal que se distancia dos princípios basilares de constituição de alguns direitos fundamentais Crédito: VectorJuice/ Freepik

Vive-se um momento em que se atualizam procedimentos de aniquilamento do outro que é diferente ou que pensa de outra forma. A cultura do cancelamento pode ser compreendida como uma forma moderna de ostracismo, quando uma pessoa é empurrada para o limbo por causa de uma posição ou manifestação que possa ser considerada questionável.

Iniciado há alguns anos como um movimento para chamar a atenção para causas sociais e ambientais, amplificando o grito dos oprimidos e reivindicando ações políticas, o cancelamento tem se tornado procedimento-método de eliminação do outro, podendo acarretar verdadeiros linchamentos de almas e violações da dignidade da pessoa humana, apontando para a supressão de uma vida.

O fato de uma pessoa praticar algo ou manifestar-se “erradamente”, a partir de padrões pré-estabelecidos por uma cultura cisnormativa, não dá direito a outrem de puni-la pela via do cancelamento. Cancelar é verbo transitivo direto que quer dizer eliminar e tornar algo nulo e sem valor. Portanto, o cancelamento de uma pessoa significa a sua eliminação e a nulidade de seu valor. Neste ponto, a cultura do cancelamento atinge o âmago do núcleo fonte da dignidade da pessoa humana, confrontando-se de maneira estrondosa com o Estado Democrático de Direito.

As redes sociais , ao amplificarem a cultura do cancelamento, instauram um tribunal que se distancia dos princípios basilares de constituição de alguns direitos fundamentais , dentre eles o da ampla defesa e do contraditório. Ostracizar uma pessoa é procedimento que remonta à Idade Média, e além de produzir sofrimento, não encontra mais lugar nas sociedades modernas, até mesmo com democracias tardias.

A cultura do cancelamento precisa ser analisada e debatida à luz da liberdade de expressão e da censura, e ter como indicativo de prova a preservação da dignidade da pessoa humana, que é compreendida como fim em si mesmo, e não como meio de obtenção de algo.

É um tema polêmico e tem sido banalizado, principalmente entre alguns grupos de jovens, que têm entendido a cultura do cancelamento como uma forma de não enfrentar as diferenças e as frustrações que são naturais da travessia vivífica, e encharcam seus argumentos com narrativas ideológicas com simples objetivo de atacar o outro que se apresenta diferente.

A questão pode se agravar mais ainda quando o cancelamento do outro sai da esfera virtual, abstrata, e se materializa na eliminação do outro concretamente, com a supressão da vida, seja pela via do homicídio ou suicídio.