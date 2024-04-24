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Farmacologia na prática

Sinvastatina: entenda por que tomar no período da noite

A substância usada para reduzir o colesterol de pacientes que estão com excesso no sangue

Públicado em 

24 abr 2024 às 08:00
Thiago de Melo

Colunista

Thiago de Melo

Tomar remédio a noite
Entenda por que alguns remédio devem ser tomados durante a noite Crédito: Shutterstock
Alguns medicamentos precisam ser administrados num momento ideal para que seu efeito seja otimizado? Esse é o caso da sinvastatina, a substância usada para reduzir o colesterol de pacientes que estão com excesso dele no sangue. Ao contrário do que muitos pensam, a nossa maior fonte de colesterol não vem de fora (alimento), mas de dentro (ou seja, a produzida pelo nosso fígado). Então, para quem tem colesterol alto: seu caso pode ser justificado principalmente por dois motivos, uma dieta rica em gordura somada a uma síntese excessiva de colesterol. Na coluna de hoje, explico por que o ideal é tomar o medicamento no período da noite. Confira!

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Thiago de Melo

Thiago é pós-doutor em Farmacologia, professor/pesquisador da Universidade Vila Velha (Medicina e Ciências Farmacêuticas) e autor do perfil @farmaconaprática no insta e do canal do Youtube "Farmacologia na Prática". Nesse espaço trataremos de saúde, medicamentos e suas aplicações

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