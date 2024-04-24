Sinvastatina: entenda por que tomar no período da noite

Alguns medicamentos precisam ser administrados num momento ideal para que seu efeito seja otimizado? Esse é o caso da sinvastatina, a substância usada para reduzir o colesterol de pacientes que estão com excesso dele no sangue. Ao contrário do que muitos pensam, a nossa maior fonte de colesterol não vem de fora (alimento), mas de dentro (ou seja, a produzida pelo nosso fígado). Então, para quem tem colesterol alto: seu caso pode ser justificado principalmente por dois motivos, uma dieta rica em gordura somada a uma síntese excessiva de colesterol. Na coluna de hoje, explico por que o ideal é tomar o medicamento no período da noite. Confira!