O que considerar na jornada de compra de casa ou apartamento de médio e alto padrão

A jornada de compra de um imóvel é um processo cheio de reflexões, por isso ter ajuda de um corretor de imóveis irá facilitar no planejamento Crédito: Shutterstock

Quando se trata de investir em um imóvel de médio a alto padrão, uma das decisões mais importantes que um comprador precisa tomar é entre adquirir um apartamento ou uma casa. Ambas as opções têm suas desvantagens e vantagens, e a escolha ideal depende de diversos fatores, como necessidades familiares, estilo de vida, localização e, claro, orçamento. Nesta Jornada de Compra, é essencial observar o que cada tipo de imóvel oferece, considerando as expectativas do comprador.

A casa, especialmente em regiões não urbanas ou áreas mais afastadas dos grandes centros, é tradicionalmente vista como a opção ideal para quem busca mais espaço, liberdade e privacidade. Para muitos compradores, esses fatores são essenciais, especialmente quando se pensa na qualidade de vida a longo prazo:

Personalização e flexibilidade: ao escolher uma casa, o comprador tem mais liberdade para personalizar o imóvel conforme suas preferências. Desde a reforma de um cômodo até a criação de um ambiente externo, as possibilidades de adaptação são praticamente ilimitadas, tanto na horizontal, quanto na vertical.

Ideal para famílias: as casas são frequentemente mais adequadas para famílias com crianças, pois oferecem mais espaço para brincar, considerando condomínio, uma maior sensação de segurança e conforto. O fato de não haver a necessidade de utilizar escadas ou de se preocupar com vizinhos de andar pode ser um fator relevante na escolha de um imóvel familiar.

Espaço e privacidade: a principal vantagem de escolher uma casa é o espaço. Com uma casa, é possível contar com áreas externas, como jardim, piscina e até mesmo um terreno maior. Isso permite que os moradores desfrutem de mais liberdade, seja para fazer atividades ao ar livre ou para ter mais privacidade em relação aos vizinhos. Além disso, as casas geralmente oferecem mais metros quadrados, tanto no interior quanto no exterior, permitindo uma vida mais confortável.

No entanto, existem também desvantagens a serem consideradas ao optar por uma casa:

Manutenção: a casa exige mais cuidados, como jardinagem, manutenção da piscina e outros aspectos da área externa. Além disso, o gasto com segurança pode ser mais alto em bairros mais afastados ou em locais com maior risco de criminalidade.

Localização: em muitos casos, as casas de médio a alto padrão estão localizadas em áreas mais distantes do centro de negócios e compras, o que pode resultar em maior tempo de deslocamento.

Já a escolha por um apartamento, especialmente em áreas centrais e bem estruturadas, também tem seus atrativos, principalmente para aqueles que buscam praticidade, segurança e infraestrutura de alto nível.

Segurança e comodidade: um apartamento de médio ou alto padrão normalmente conta com portaria 24 horas, câmeras de segurança e, muitas vezes, sistemas de controle de acesso. Isso proporciona uma sensação de segurança maior para os moradores, especialmente para aqueles que preferem não se preocupar com questões de vigilância ou manutenção de áreas externas, e esse custo é compartilhado.

Infraestrutura: apartamentos de bom padrão frequentemente oferecem uma infraestrutura de lazer e serviços integrados, como academias, piscinas, saunas, salões de festas e espaços gourmet. Para muitos, essa é uma vantagem significativa, pois oferece conveniência e praticidade para o dia a dia, sem a necessidade de sair de casa para aproveitar atividades de lazer.

Localização: ao escolher um apartamento, especialmente em áreas urbanas mais centrais, o comprador tem a vantagem de estar mais próximo de comércio, escolas, transporte público e outras facilidades. Isso pode significar menos tempo de deslocamento e mais comodidade no dia a dia, especialmente para quem trabalha em grandes centros urbanos, considerando a mobilidade urbana.

Por outro lado, o apartamento também tem suas limitações:

Espaço reduzido: os apartamentos, embora ofereçam conforto, muitas vezes possuem áreas menores, tanto no interior quanto no exterior. Quem busca um ambiente mais amplo e privado pode sentir a falta de espaço.

Privacidade limitada: a convivência próxima com outros moradores pode ser um fator negativo, especialmente para quem valoriza a privacidade. Ruídos entre apartamentos, falta de autonomia em relação a decisões como reformas e até a proximidade de vizinhos podem gerar desconforto no compartilhamento de espaço e de áreas comuns.

A decisão entre escolher uma casa ou um apartamento de médio a alto padrão depende de preferências pessoais, necessidades (custo) e prioridades. Para aqueles que priorizam espaço, privacidade e um ambiente mais tranquilo, a casa pode ser a melhor opção. Já para quem busca segurança, praticidade e uma localização mais central, o apartamento se apresenta como uma escolha ideal.