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Minha Casa, Minha Vida

Como é a jornada de compra de imóveis de médio e baixo padrão?

Nos últimos seis meses, a demanda por imóveis do programa Minha Casa Minha Vida tem apresentado um crescimento estável, com um aumento relevante no número de unidades vendidas em algumas regiões metropolitanas

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 22:58

Públicado em 

19 dez 2024 às 22:58
Sergio Junger

Colunista

Sergio Junger

Parque da Cidade, Serra
A Serra é uma cidade que tem se destacado no cenário do mercado imobiliário; o município tem diversos empreendimentos do MCMV Crédito: Acervo/PMS
Nos últimos anos, o mercado imobiliário brasileiro tem presenciado um movimento significativo, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Criado para facilitar o acesso da população de baixa e média renda à casa própria, o programa tem sido um dos principais motores do setor imobiliário, oferecendo uma oportunidade única para milhares de brasileiros realizarem o sonho da casa própria.
O Minha Casa Minha Vida tem como público-alvo famílias com renda de até R$ 7 mil mensais, com condições de financiamento que possibilitam subsídios significativos. O programa abrange principalmente pessoas que vivem em áreas urbanas e que, muitas vezes, estão no início de suas trajetórias profissionais ou que buscam estabilidade após anos de aluguel.
A classe social que mais se beneficia desse programa é a classe média baixa e baixa, onde a maior parte da população brasileira se encaixa.
Esses compradores geralmente têm perfis profissionais diversos, com um desejo crescente de se estabelecerem em um imóvel próprio. A busca por um imóvel que atenda às suas necessidades e ofereça segurança financeira é uma prioridade para esses compradores, que, em sua maioria, estão em busca de estabilidade a longo prazo.
Uma das principais vantagens do Minha Casa Minha Vida é a facilidade de acesso ao financiamento. O programa oferece taxas de juros reduzidas e prazos mais longos de pagamento, dependendo da faixa de renda. O financiamento pode ser feito diretamente com o agente financiador oficial, que a instituição responsável pela gestão do programa, ou por meio de parceiros credenciados.
De acordo com as condições, os subsídios são consideravelmente vantagiosos, dependendo da faixa de renda e da região. Isso reduz substancialmente o valor da entrada, tornando possível para muitas famílias realizarem o sonho da casa própria.
No entanto, ainda assim, o processo de compra e aprovação de financiamento exige acompanhamento técnico especializado, para garantir que o comprador entenda todas as condições e se sinta seguro com sua escolha.
Em meio a essa jornada, o corretor de imóveis é a ponte entre o cliente e as oportunidades do mercado. Além de fornecer informações precisas sobre a localização, infraestrutura e condições do imóvel, ele assegura que o processo de financiamento ocorra sem contratempos, evitando erros que possam comprometer a compra.
Seu papel é garantir que o comprador entenda claramente todas as etapas e se sinta seguro no processo, desde a escolha do imóvel até a assinatura do contrato de financiamento.
Nos últimos seis meses, a demanda por imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida tem apresentado um crescimento estável, com um aumento relevante no número de unidades vendidas em algumas regiões metropolitanas. Esse dado é um reflexo da continuidade do programa e da confiança do público no setor imobiliário.
No entanto, para o corretor, a importância da qualificação se torna evidente, pois o entendimento profundo dos detalhes do programa e a confiança que transmite ao cliente são essenciais para a concretização do negócio.
Em um mercado como o do Minha Casa Minha Vida, onde muitos compradores podem se sentir inseguros ou desinformados sobre o processo de aquisição, o corretor se torna um verdadeiro aliado, não apenas para ajudar a realizar o sonho da casa própria, mas também para garantir que esse sonho seja vivido de maneira tranquila e sem surpresas indesejadas.
Assim, é possível perceber que, além de ser uma ferramenta de inclusão social e acesso à moradia, o programa Minha Casa Minha Vida representa uma grande oportunidade para profissionais qualificados do mercado imobiliário.
A combinação de subsídios, facilidade de financiamento e o suporte do corretor de imóveis resulta em um ciclo virtuoso de bons negócios para todos os envolvidos.

LEIA MAIS EM SERGIO JUNGER

Como funciona a jornada de compra de imóveis de alto padrão

Jornada de compra do imóvel e a confiança no corretor imobiliário

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Sergio Junger

O corretor e perito avaliador de imóveis Sergio Junger foca na jornada de compra do imóvel. Ele apresenta conteúdos relevantes relacionados à intenção do comprador, que traz vontades implícitas que precisam ser 'lidas'.

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imoveis Mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida
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