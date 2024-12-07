Dólar a R$ 6,00 pode ser oportunidade de crescimento para o Brasil

Nos últimos dias de novembro, o dólar rompeu a barreira dos R$ 6,00 e acumula alta no ano de 23%. Ao que parece, a moeda americana não deve deixar esse novo patamar, pelo menos no curto prazo. Uma série de fatores são responsáveis pela desvalorização do real: a situação fiscal do Brasil, a nova política econômica americana de aumentar taxas de importação e a redução da atividade econômica da China devem continuar empurrando o Real para baixo por algum tempo.

Essa desvalorização do Real frente ao dólar pode ter consequências negativas e positivas para a economia brasileira. A principal consequência negativa pode ser aumento de preços, pois um dólar mais barato pode aumentar os custos de importações, levando à inflação, já que muitos produtos e matérias-primas são importados.

Dólar em alta: o elo entre a desvalorização cambial e o aumento do PIB potencial do Brasil Crédito: Getty Images

Por outro lado, as principais consequências positivas de uma desvalorização do Real podem ser:

1- Exportações: produtos brasileiros se tornam mais baratos e competitivos no mercado internacional, o que pode aumentar as exportações.

2- Investimentos estrangeiros: um dólar mais barato pode atrair mais investimentos estrangeiros, pois os custos de investimento em Reais tendem a ficar menores.

Focando nos aspectos positivos do dólar na faixa dos R$ 6,00, isso pode representar uma boa janela de oportunidade para o Brasil aumentar o seu PIB potencial. O PIB potencial é uma medida que representa a capacidade máxima de produção de uma economia quando todos os recursos estão plenamente empregados. No caso do Brasil, o baixo PIB potencial é um problema que reflete diversas limitações estruturais e de eficiência que afetam a economia do país, sendo que os seus principais determinantes são: baixa produtividade e infraestrutura deficiente.

Qual é o elo entre a desvalorização cambial e o aumento do PIB potencial do Brasil? Como vimos, a desvalorização cambial pode levar a um aumento das exportações e do investimento estrangeiro, o que tendem a promover:

1- Crescimento econômico:

> aumento do PIB: Um crescimento nas exportações contribui diretamente para o aumento do PIB.

> Geração de Empregos: com mais investimentos estrangeiros e maiores exportações, novas indústrias e empresas são incentivadas, criando mais oportunidades de emprego.

2- Desenvolvimento tecnológico:

> Transferência de tecnologia: investimentos estrangeiros frequentemente trazem novas tecnologias e práticas de gestão, contribuindo para a modernização das indústrias locais.

> Inovação: a competição e a colaboração com empresas estrangeiras estimulam a inovação e a adoção de novas tecnologias. 3.

3- Diversificação da Economia:

> Nova Diversidade de Produtos e Serviços: Investimentos estrangeiros podem fomentar a diversificação da economia, reduzindo a dependência de commodities e expandindo para setores de alta tecnologia e serviços.

4- Infraestrutura:

> Tentar canalizar parte dos investimentos estrangeiros e melhorar a infraestrutura de transporte, energia e comunicação, que podem reduzir os custos de produção e melhorar a eficiência, facilitando o crescimento econômico.

Um desafio para a execução dessa estratégia é a expectativa de aumento da taxa Selic, dado que o mercado já está a projetando em 15% ao ano. Contudo, um possível antídoto para isso é o financiamento por meio de bancos públicos (sem demandar recursos do Tesouro Nacional), que voltaram a operar com taxas de juros muito competitivas e prazos mais alongados.