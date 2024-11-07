Como tarifa sobre importação de Trump pode afetar o crescimento econômico do ES?

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump comparece ao Tribunal Criminal em Nova York (EUA) Crédito: SETH WENIG/AP

No comércio exterior, a promessa de Trump é aumentar tarifas entre 10% e 20% sobre praticamente todas as importações dos EUA, incluindo as que vêm de países aliados, e em pelo menos 60% sobre as da China. Em função disso, existe um receio de que essas medidas protecionistas provoquem espiral de tarifas e retaliações (o que pode resultar em redução no volume de comércio global, desvalorização cambial e mudança no fluxo de capital, com investimentos que migrariam com mais intensidade para o território americano), embora ainda não se saiba o que foi “barulho” de campanha e o que será administração de fato de Trump.

A volta de Trump à Casa Branca em 2025 é vista por economistas como negativa para o Brasil e deve contrariar os interesses brasileiros por uma economia norte-americana mais aberta e com menos medidas protecionistas. Isso porque tais medidas tendem a reduzir o crescimento da economia global e, consequentemente, enfraquecer a demanda por commodities (sobretudo agrícolas, aço, alumínio e biocombustíveis), que é onde reside a força do Brasil e do Espírito Santo no comércio exterior.

Essa maior dificuldade em vender para o Estados Unidos também pode fortalecer um movimento que ocorreu no primeiro mandato de Trump: o de produtos asiáticos inundando outros mercados de forma predatória. Desde 2022, o Brasil vem enfrentando dificuldade em retomar as suas exportações para América Latina e Central, que foram assumidas pela China.

O Espírito Santo, com sua forte presença nos setores de exportação, também sentiria os efeitos do protecionismo americano. A economia capixaba é fortemente dependente de suas exportações de minério de ferro, celulose, rochas ornamentais e café. A imposição de tarifas sobre esses produtos poderia reduzir a competitividade das exportações capixabas, afetando negativamente a atividade econômica no Estado. Não podemos esquecer de setores produtivos que orbitam em torno das grandes plantas exportadoras de commodities capixabas, como é o caso do metalmecânico, que podem ser indiretamente afetados.