Quase metade dos municípios do ES encaram os desafios do desenvolvimento

Quase metade (43%) dos municípios brasileiros tem a administração pública como principal atividade econômica, à frente de setores como agricultura, indústria e serviços. São cidades menos desenvolvidas que dependem de transferências de renda por parte dos governos federal e estadual e, em sua maioria, oferecem apenas serviços básicos aos cidadãos. Uma parte expressiva desses municípios tem menos de 50 mil habitantes.

No Espírito Santo também existem 34 municípios (44%) nessa condição, ou seja, a administração pública é a principal atividade econômica ou tem uma diferença muito pequena em relação à primeira colocada. Ao todo, essas cidades representam pouco menos de 500 mil habitantes (12% da população capixaba), sendo que a mais populosa tem 31 mil habitantes e a menos populosa tem 4 mil habitantes.

Como consequência, esses municípios têm um nível modesto de desenvolvimento econômico. O PIB per capita, na média, é de R$ 20 mil, equivalente a apenas 44% do PIB per capita do Espírito Santo. Desses, o município mais pobre tem PIB per capita de R$ 12.974 e o menos pobre tem PIB per capita de R$ 37.932.

O desafio que esses municípios enfrentam é o do desenvolvimento endógeno. O desenvolvimento endógeno é um conceito que se refere ao processo de crescimento econômico e social que se origina a partir dos recursos e potencialidades internas de uma região ou município. Em vez de depender exclusivamente de investimentos externos ou de políticas centralizadas, o desenvolvimento endógeno busca fortalecer as capacidades locais, promovendo a autonomia e a sustentabilidade.

Para superar esses desafios, esses municípios podem adotar políticas públicas que incentivem o desenvolvimento endógeno:



Capacitação e Educação: Investir em programas de formação e capacitação para a população local é fundamental. Isso pode incluir cursos técnicos, workshops e parcerias com instituições de ensino para desenvolver habilidades que atendam às demandas do mercado local



Integração Setorial: Promover a colaboração entre diferentes setores da economia local é essencial. Isso pode ser feito através de fóruns, redes de cooperação e projetos intersetoriais que unam agricultores, empresários e prestadores de serviços.



Desenvolvimento de Infraestrutura: Investir em infraestrutura básica, como estradas, internet e serviços públicos, é crucial para facilitar o desenvolvimento. Parcerias público-privadas podem ser uma solução viável para financiar esses projetos.



Políticas de Inclusão Social: Implementar políticas que garantam a participação de grupos marginalizados no processo de desenvolvimento é fundamental. Isso pode incluir programas de microcrédito, apoio a cooperativas e iniciativas que promovam a igualdade de gênero.

Alimentos da agricultura familiar: do campo para a mesa do consumidor Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil



Valorização da Cultura Local: Incentivar a valorização das tradições e da cultura local pode ajudar a criar um senso de identidade e pertencimento. Festivais culturais, feiras de produtos locais e programas de turismo sustentável podem ser formas de promover a cultura e gerar renda.



Apoio à Agricultura Familiar: Fomentar a agricultura familiar e práticas sustentáveis pode fortalecer a economia local. Políticas que incentivem a compra de produtos locais por escolas e instituições públicas podem criar um mercado estável para os agricultores.