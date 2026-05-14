Reserva Natural Vale recebe a 8ª Meia Maratona do Verde e das Águas





“A Meia Maratona do Verde e das Águas, na Reserva Natural Vale em Linhares, já está no calendário dos corredores de todo o Estado e também do Brasil. Nós conseguimos fazer a junção perfeita entre esporte e natureza em um lugar lindíssimo e organizado. Possui várias atrações para quem também vem assistir. E a única meia maratona totalmente dentro de uma floresta de Mata Atlântica no Espírito Santo”, diz o organizador do evento, Lúcio Caliman.