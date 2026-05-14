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Corrida

Reserva Natural Vale recebe a 8ª Meia Maratona do Verde e das Águas

Evento acontece no dia 24 de maio, com percursos para adultos e crianças

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2026 às 18:51
8ª Meia Maratona do Verde e das Águas
Vitor de Azevedo Lopes

A Reserva Natural Vale será o cenário da 8ª edição da Meia Maratona do Verde e das Águas, no próximo dia 24 de maio, a partir das 7h30. A corrida contará com percursos de 21 km, 7 km e categoria kids, permitindo a participação de atletas profissionais, amadores e famílias. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site campeaotime.com.br, que também reúne as informações completas sobre premiação e troféus.


Além das provas, a programação preparada amplia a experiência dos participantes e visitantes ao longo do dia. Um dos destaques é a Feira Empreendedora, que reunirá participantes dos cursos do programa Reserva Sustentável, criando oportunidades de geração de renda por meio da comercialização de produtos artesanais. Realizado pelo Campeão Time, a corrida conta com patrocínio da Vale, Brametal, Sicoob, Unimed Norte Capixaba e Laboratório Linhares


“A Meia Maratona do Verde e das Águas, na Reserva Natural Vale em Linhares, já está no calendário dos corredores de todo o Estado e também do Brasil. Nós conseguimos fazer a junção perfeita entre esporte e natureza em um lugar lindíssimo e organizado. Possui várias atrações para quem também vem assistir. E a única meia maratona totalmente dentro de uma floresta de Mata Atlântica no Espírito Santo”, diz o organizador do evento, Lúcio Caliman. 


Durante o evento, o público também poderá aproveitar os atrativos naturais da Reserva Natural Vale, como parquinho, laguinho e coleções vivas. Para as crianças, haverá programação especial com pintura no rosto, pula-pula e piscina de bolinhas. 


“Receber mais uma edição da Meia Maratona do Verde e das Águas na Reserva Natural Vale reforça nosso compromisso com experiências que unem esporte, natureza e saúde. Acreditamos que o esporte é essencial porque emociona, conecta pessoas e gera pertencimento, especialmente quando acontece em um ambiente que valoriza a conservação ambiental e o bem-estar coletivo”, destaca Laila Medeiros, coordenadora da Reserva Natural Vale. 


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