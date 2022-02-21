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Economia

O conflito distributivo em curso com a inflação no Brasil

O nosso fenômeno inflacionário não é neutro. Quem está efetivamente satisfeito ou otimista com os rumos do conflito distributivo, que vem reforçando desigualdades sociais extremas?

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

21 fev 2022 às 02:00
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Não restam dúvidas de que a lógica das reformas “estruturais”, desde 2016, segue um tradicional roteiro histórico de socialização de prejuízos e concentração de rendas e riquezas Crédito: Arquivo/A Gazeta
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 16 das 17 capitais acompanhadas no mês de janeiro de 2022. Em Vitória (ES), por exemplo, a cesta básica custou R$ 677,54 e acumulou o aumento de 8,47% em doze meses. A elevação de 2,35% em relação ao mês anterior é preocupante em termos de perspectivas econômicas populares.
Segundo o Dieese, “quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média, em janeiro de 2022, mais da metade (55,20%) do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos, mesmo com o reajuste de 10,18% dado ao salário mínimo”. Em Vitória, por sua vez, esse comprometimento foi de 60,44% do salário mínimo líquido.
A nota técnica 264, de dezembro de 2021, do Dieese, trouxe importantes reflexões sobre o conflito distributivo em curso no Brasil. O Dieese afirmou que “a forma como o aumento de preços de determinados insumos repercute no caso brasileiro, assim como os meios pelos quais esse processo se retroalimenta domesticamente, guarda estreita relação com nossa estrutura produtiva e social e com as políticas aqui adotadas”.

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Não restam dúvidas de que a lógica das reformas “estruturais”, desde 2016, segue um tradicional roteiro histórico de socialização de prejuízos e concentração de rendas e riquezas. Desvinculação, desobrigação e desestatização são formas de reduzir o gasto público com a população, sujeita aos ditames do darwinismo social tropical. A experiência histórica republicana nos revela que, em termos “liberais”, as questões sociais já foram tratadas como casos de polícia e com autoritarismo.
Conforme avaliou o Dieese, a nossa inflação, “embora prejudique parte considerável da sociedade brasileira, não é um fenômeno neutro, nem puramente econômico”. Afinal, há “perdedores/as e ganhadores/as associados/as ao fenômeno inflacionário, em si, e aos efeitos decorrentes da política econômica adotada para enfrentar o problema”. Uma resposta convencional de elevação dos juros representa, por exemplo, a transferência regressiva de renda para agentes privados proprietários de títulos da dívida pública.
O recente aumento da inflação no Brasil se iniciou no segundo semestre de 2020, basicamente a partir da elevação dos preços de três grupos de itens que compõem os orçamentos familiares: “alimentação e bebidas”, “transportes” e “habitação”. Recorrentes altas nos preços dos combustíveis, da energia elétrica e do botijão de gás foram destacadas na nota técnica como fatos que impactaram na aceleração da inflação. Precisamos mesmo dolarizar preços para satisfazer acionistas de empresas monopolistas ou oligopolistas?
A desvalorização cambial ocorrida afetou os preços de insumos e produtos importados, “considerando-se a crescente participação de componentes importados em nossa estrutura produtiva”, acrescentou o Dieese. Tal fato elevou a pressão nos custos nacionais de produção. Por outro lado, reconheceu o Dieese, “uma moeda desvalorizada tende a estimular as exportações, ao tornar nossos produtos exportáveis mais baratos no mercado internacional”.
O caso dos alimentos já foi bastante abordado na imprensa. Em síntese, ainda segundo o Dieese, “o contexto de forte demanda externa, a alta das cotações internacionais e desvalorização cambial estimularam a exportação de produtos como soja e derivados, carnes e arroz, reduzindo a oferta interna desses produtos”. Por outro lado, afirmou o Dieese, “a ausência deliberada de uma política de estoques reguladores públicos de alimentos fez com que os preços subissem de acordo com as flutuações do mercado”.

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Um levantamento da consultoria Economática, citado na nota técnica do Dieese, a partir dos demonstrativos financeiros de 258 empresas de capital aberto não financeiras, excluindo-se Petrobras e Vale, mostrou que os lucros no terceiro trimestre de 2021 cresceram 140% em termos médios em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 354% em relação ao mesmo período de 2019.
Importante ressaltar, ainda de acordo com o Dieese, que “segmentos de atividade econômica que não têm poder de mercado para repassar imediatamente aos preços de seus produtos ou serviços o aumento em seus custos de produção e mesmo no custo de vida dos/as donos/as do negócio, dado que também são consumidores de bens de consumo final, vêm sofrendo igualmente com a inflação mais alta”. Exemplos de pequenos e médios negócios do setor de serviços foram citados.
Como se pode facilmente notar, o nosso fenômeno inflacionário não é neutro. Segundo o Dieese, “a elevação do custo de vida contribui para a deterioração de uma situação já muito desfavorável aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras”. O precário mercado de trabalho brasileiro provocou “uma queda acentuada no rendimento do trabalho”, relatou o Dieese. Afinal, quem está efetivamente satisfeito ou otimista com os rumos do conflito distributivo, que vem reforçando desigualdades sociais extremas?

Rodrigo Medeiros

E professor do Instituto Federal do Espirito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

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