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Política

Entenda o que é uma caquistocracia e como ela se consolida no poder

Embora o termo seja associado a governos, seus princípios podem ser aplicados mais amplamente para descrever sistemas organizacionais nos quais as decisões são tomadas por pessoas inadequadas

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 00:35

Públicado em 

11 dez 2023 às 00:35
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros Rodrigo Medeiros
Provocado por um amigo, resolvi escrever este breve artigo sobre um tema polêmico. Um regime caquistocrático representa um sistema de governo no qual os menos qualificados, ou os menos dignos, têm o poder de tomar as decisões. Em uma caquistocracia, o governo é liderado por indivíduos considerados ineptos, corruptos ou moralmente deficientes. Haveria, afinal, uma correlação entre caquistocracia e assimetria de informação, uma das características do subdesenvolvimento de países e sociedades?
A assimetria de informação ocorre quando uma parte envolvida em uma transação tem mais informações do que a outra, resultando em desequilíbrios de poder e vantagens para a parte mais bem informada. Segundo consegui investigar, a relação entre caquistocracia e assimetria de informação pode ser resumida das seguintes maneiras:
1. Em um sistema caquistocrático, as informações podem ser manipuladas para favorecer os menos qualificados, desviando a atenção de suas deficiências.

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2. Os líderes em uma caquistocracia podem controlar o fluxo de informações para manter seu poder, limitando o acesso à verdade e reforçando a assimetria de informação.
3. O público, muitas vezes menos informado, pode ser influenciado por discursos e narrativas manipuladas que servem aos interesses da caquistocracia.
4. A assimetria de informação pode levar a uma crescente desconfiança do público em relação ao governo, especialmente quando as informações são controladas e manipuladas por poucos, porém poderosos.
Em síntese, uma caquistocracia pode muito bem se beneficiar da assimetria de informação para manter e consolidar o seu poder político ou econômico, manipulando e controlando as informações disponíveis para o público. Tal fato cria um ambiente no qual a verdade pode ser distorcida em favor dos menos qualificados.
Liderança
Crédito: Pixabay
O professor Ibrahim Warde, da Universidade Tufts (EUA), publicou um interessante artigo sobre o assunto no Le Monde Diplomatique Brasil, na edição de número 155, de junho de 2020. Ele descreveu então que entre as estratégias caquistocráticas constam: desacreditar os mais qualificados, cortar recursos e oportunidades dos adversários e acusá-los de projetos sombrios.
O termo caquistocracia foi criado no século XVII para descrever a ascensão política de cidadãos menos qualificados ou menos escrupulosos. Embora o termo caquistocracia seja associado a governos, seus princípios podem ser aplicados mais amplamente para descrever sistemas organizacionais nos quais as decisões são tomadas por pessoas inadequadas.
A falta de competência na tomada de decisões pode levar a políticas organizacionais ineficazes, prejudicando a eficiência e a eficácia organizacional. Os líderes não qualificados tomam decisões inadequadas, baseadas em preferências pessoais, falta de conhecimento ou motivações duvidosas.
Líderes ineptos criam uma cultura organizacional tóxica, na qual a incompetência é tolerada, ou até mesmo recompensada. A caquistocracia pode abrir caminho para a corrupção e a má conduta na organização, na medida em que os líderes menos qualificados podem estar mais propensos a práticas antiéticas.

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Evitar que a caquistocracia se estabeleça em uma organização requer a implementação de práticas e estratégias que promovam liderança eficaz, transparência e uma cultura organizacional saudável. Portanto, as organizações devem buscar cultivar uma cultura que valorize a transparência e a comunicação aberta, além de reforçar valores profissionais éticos e bons padrões de conduta em toda a organização.
A diversidade de pensamento deve ser valorizada. Essa diversidade pode trazer perspectivas variadas e evitar a homogeneidade de ideias inadequadas. Estimular a criatividade e a busca por soluções eficazes ajudará a promover uma cultura de inovação e melhoria contínua para garantir que a organização esteja sempre se adaptando às mudanças.

Rodrigo Medeiros

Rodrigo Medeiros Rodrigo Medeiros

É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade

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