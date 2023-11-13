Brasil está preso na armadilha da renda média

IBGE divulgou recentemente a taxa de desocupação, da ordem de 7,7% para o trimestre encerrado em setembro de 2023. Houve avanços no rendimento real habitual em relação ao trimestre anterior e em relação ao mesmo período do ano passado. Com uma informalidade laboral vivida por 39 milhões de trabalhadores, o período registrou a menor taxa de desocupação desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015.

A taxa composta de subutilização laboral foi de 17,6%, uma realidade vivida por 20 milhões de trabalhadores. Somando os números da informalidade com a subutilização laboral, para depois dividir pelo total de pessoas ocupadas no período, o resultado se aproxima de uma taxa de 60% de precarização no mercado de trabalho brasileiro, de acordo com os dados do IBGE para o trimestre encerrado em setembro. Esse é um dos retratos da nossa trágica normalidade cotidiana.

Conforme busquei mostrar em artigos anteriores, os últimos dez anos foram trágicos em termos de renda e qualidade de empregos para os brasileiros que se esforçaram para estudar mais. Perdeu mais quem mais estudou nos últimos dez anos, segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), divulgada em setembro, com base nos dados do IBGE.

Em entrevista ao programa Boa Noite Espírito Santo , no dia 31 de outubro, destaquei então alguns aspectos da respectiva pesquisa. Brasileiros mais escolarizados foram empurrados para as ocupações que pagam menos e que são, cada vez mais, informais, comprometendo o crescimento potencial do país. As perspectivas profissionais da nossa juventude foram afetadas negativamente.

Uma estrutura produtiva de baixa sofisticação tecnológica vem revelando o seu custo social. Para quem estudou 16 anos ou mais, a queda real foi de 16,7% na renda do trabalho. A informalidade laboral cresceu mais entre quem estudou mais. Em síntese, estão sendo geradas ocupações ruins, que pagam pouco e que são de baixa produtividade intrínseca.

A base de dados World Inequality, disponível online, revela a extrema desigualdade estrutural brasileira. O 1% mais abastado concentra 49% da riqueza nacional. Dificilmente se pode alegar que esse seria o retrato de uma suposta meritocracia em um território que conviveu com quase quatro séculos de escravidão e ciclos extrativistas predatórios.

Caso as políticas públicas continuem reforçando esse quadro, dificilmente poderemos esperar por resultados diferentes no horizonte. Sabemos que a excessiva concentração de riquezas pode reforçar aspectos perversos da preferência pela liquidez da parte de uma minoria abastada. Concentrações excessivas de riquezas e poder distorcem inclusive os processos políticos nas democracias liberais, colocando a própria democracia em risco. Metade do crescimento econômico fica com os 5% mais ricos no Brasil.

No caso do Brasil, ocorreram debates sobre se o país estaria preso na "armadilha da renda média". A economia brasileira experimentou ciclos de crescimentos significativos e avanços em várias áreas, porém enfrentou desafios estruturais e questões persistentes que dificultaram a transição para um patamar de renda per capita relativamente mais alto.

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os elementos que configuram a "armadilha" são: desigualdades sociais extremas; infraestrutura insuficiente; burocracia e ambiente de negócios difíceis; dependência de commodities; instabilidade política. Uma maior diversificação da economia e a redução das desigualdades sociais extremas são cruciais para a superação do subdesenvolvimento. O fato é que a economia brasileira ainda depende fortemente da exportação de commodities, algo que a torna suscetível a flutuações de preços no mercado global e a instabilidades políticas internas.