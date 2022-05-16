“Dor de bolso” popular, processo eleitoral e risco institucional

Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho

Segundo matérias publicadas na imprensa brasileira, está se formando um consenso entre economistas de que teremos inflação acima de 10%, pelo segundo ano consecutivo. Uma matéria publicada no Estadão, no dia 5 de maio, apontou que essa “possibilidade vem crescendo em meio aos persistentes impactos da guerra na Ucrânia , dúvidas sobre o efeito da política de ‘Covid zero’ na China nas cadeias produtivas, aumento dos juros nos Estados Unidos e o espalhamento das altas de preços no Brasil”.

Caso se concretize a expectativa inflacionária, ponderou a matéria, assinada por Maria Regina Silva, Cícero Cotrim, Guilherme Bianchini e Thaís Barcellos, “será a primeira vez, desde o início do Plano Real, que o país teria inflação de dois dígitos por dois anos seguidos - no ano passado, ficou em 10,06%”. Elevações contínuas da taxa básica de juros pelo Banco Central brasileiro, desde 2021, não foram capazes de frear esse processo inflacionário.

O Brasil vem desmontando políticas públicas capazes de regular os preços básicos desde 2016 pela via do reformismo regressivo. Políticas de desmonte dos estoques públicos de alimentos e de precificação internacional dos combustíveis revelam que parte dos problemas inflacionários que vivemos foram criados domesticamente, com um articulado apoio organizado por quem mais se beneficiou. Essas políticas reforçaram a concentração de rendas e riquezas no topo, impulsionaram o crescimento da pobreza e a elevação da insegurança alimentar na base.

De acordo com o IBGE , o desemprego caiu de 14,9% para 11,1% para o trimestre terminado em março de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, o rendimento real habitual caiu 8,7% entre os períodos citados. A taxa de informalidade, por sua vez, foi de 40,1% para a população ocupada no trimestre terminado em março de 2022, sendo que a informalidade atingiu 39,1% no mesmo trimestre de 2021. A taxa composta de subutilização foi de 23,2% em março de 2022, ou seja, 26,8 milhões de pessoas estavam subutilizadas no Brasil.

A massa de rendimento real habitualmente recebido em todos os trabalhos pelas pessoas ocupadas mostrou estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado. Ela foi estimada pelo IBGE, para o trimestre móvel de janeiro a março de 2022, em R$ 237,7 bilhões de reais. Deve-se destacar que o rendimento real médio do trabalho não tem dado conta do processo inflacionário no Brasil e tal fato explica, em boa medida, o baixo desempenho esperado da economia para 2022, pois o consumo é um importante motor da atividade econômica doméstica.

Segundo revelou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em uma publicação do dia 29 de abril, “o rendimento médio do trabalhador brasileiro era de R$ 2.377, no final de 2021, mas cerca da metade dos ocupados (54%) ganhava R$ 1.500 ou menos”. A inflação da cesta básica também foi destacada pelo Dieese, pois desde “meados de 2020, a inflação sobe mês a mês, quase ininterruptamente”. Em síntese, “a queda no poder de compra dos trabalhadores é agravada porque os preços dos produtos da cesta básica subiram ainda mais do que a inflação geral”.

A “dor de bolso” popular e a necessária melhoria das expectativas gerais demandam a revisão política das medidas efetivadas pelos poderes públicos nos últimos anos. O Brasil não pode se tornar uma permanente distopia tropical, uma variante trágica do realismo mágico latino-americano. Afinal, há riscos institucionais no horizonte, sendo que a crise entre os poderes da República e o “orçamento secreto” operado no Congresso demonstram que as instituições já não estavam funcionando tão bem.

Recentemente, soubemos pela imprensa que o diretor da Agência Central de Inteligência norte-americana, a CIA, teria feito advertências ao governo brasileiro, em julho do ano passado, contra interferências indevidas no processo eleitoral de nosso país e que recomendou respeito às urnas. O incrível desse episódio é que, sempre quando se envolveu com assuntos políticos na América Latina, a CIA patrocinou ou colaborou com golpes e ditaduras de direita, segundo a historiografia existente.