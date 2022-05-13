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Economia

Filhos do Plano Real lidam pela primeira vez com a alta da inflação

IPCA de dois dígitos faz jovens nascidos nos anos 1990 reduzirem consumo e adiarem planos

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 08:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2022 às 08:36
Stephanie Lopes, 27, reduziu as idas ao shopping e os pedidos de delivery nos finais de semana. Fernanda Lima, 25, começou a pegar folhetos nos supermercados para vigiar os preços. Iago Madureira, 24, vê o sonho de morar sozinho cada vez mais distante. Em comum, todos eles nasceram após o Plano Real, de julho de 1994, que controlou a hiperinflação que castigava a economia brasileira - em junho, às vésperas da implementação do real, os preços acumulavam alta de 4.922% em 12 meses.
Os números sorteados neste sábado foram 02, 09, 34, 49, 51, 55
Por ora, o mercado financeiro projeta IPCA próximo de 8% no acumulado de 12 meses até dezembro de 2022. Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
Agora, a geração desses jovens precisa lidar com o problema de uma alta intensa de preços pela primeira vez. No acumulado de 12 meses até abril deste ano, o IPCA teve avanço de 12,13%, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É a maior inflação desde outubro de 2003 (13,98%), período em que a geração nascida após 1994 ainda não tinha completado dez anos de idade.
Aos 27 anos, casada e com uma filha, Stephanie busca estratégias para economizar, cortando despesas da rotina de casa, na zona norte de São Paulo. Usar menos vezes a máquina de lavar roupa na semana é uma das medidas adotadas para tentar baixar a conta de luz. "Senti mais a diferença da alta dos gastos da metade do ano passado para cá", conta ela, que tem o ensino médio completo e trabalha como babá, recreadora de festas infantis e personal organizer.
Para, Fernanda Lima, que mora no Rio de Janeiro com o namorado, o que mais impacta seu dia a dia é a inflação de alimentos no supermercado. Em razão da alta dos preços, ela resolveu substituir parte dos produtos da cesta de compras. O consumo de carne bovina e de frango diminuiu. "Agora é normal pegar vários folhetos de supermercado e ficar vigiando os preços", conta Fernanda, que é formada em gestão de recursos humanos e trabalha na área de TI (tecnologia da informação).
No caso de Iago Madureira, o que mais vem pesando é a inflação do combustível. Por isso, o jovem tem deixado o carro parado por mais tempo na garagem. Com o litro da gasolina acima de R$ 7, ele está fazendo mais deslocamentos diários de metrô no Distrito Federal, onde vive com a mãe. "Antes, o gasto com combustível era de uns R$ 260, R$ 280, cada vez que enchia o tanque do carro. Hoje em dia não me dou ao luxo de encher. Tenho até medo do valor que pode dar."
As idas a restaurantes ficaram mais escassas. Por precaução, até o plano de morar sozinho foi postergado, segundo o jovem, que é formado em comércio exterior e estuda relações internacionais. "Tenho o sonho de morar sozinho. Mas isso fica mais difícil agora. As contas de energia elétrica e as outras despesas do dia a dia acabam distanciando esse plano", relata Madureira, que nasceu em 1997 e trabalha como auxiliar administrativo.
Luiz Antônio Lourenço, 25, também ligou o sinal de alerta com os preços. Nos últimos meses, o jovem passou a pesquisar mais os produtos no supermercado antes de fazer as compras. Além disso, resolveu adiar a troca do celular e de móveis e utensílios para a casa, no município mineiro de Esmeraldas (a 60 km de Belo Horizonte), onde vive com o namorado. Nascido em 1996, Lourenço é formado em biblioteconomia e trabalha como auxiliar administrativo. "Agora, não saio tanto por motivos de lazer. Acabo planejando mais antes de fazer alguma coisa. É preciso pensar no longo prazo", aponta.
Segundo analistas, a disparada da inflação reflete um conjunto de fatores. A pandemia, por um lado, desajustou cadeias produtivas globais. Com isso, gerou escassez de insumos e impactou os preços de bens industriais no país e no exterior.
O Brasil também registrou pressão do dólar em meio a turbulências políticas recentes, além de problemas climáticos que encareceram as contas de luz e os alimentos. Em 2022, o cenário inflacionário reúne um componente adicional: a Guerra da Ucrânia. O conflito no Leste Europeu elevou as cotações de commodities agrícolas e do petróleo no mercado internacional no primeiro trimestre. O resultado foi a pressão sobre alimentos e combustíveis no Brasil.
"O mundo vinha de um período de inflação mais baixa antes da pandemia. Na crise sanitária, houve medidas de estímulo à demanda por bens e serviços, mas a oferta não acompanhou esse movimento. Teve uma desconexão entre oferta e demanda. Este ano também tem os efeitos da guerra. A pressão inflacionária, não só no Brasil mas no mundo todo, não é passageira. Tem uma persistência maior" , afirma o economista Luca Mercadante, da Rio Bravo Investimentos. Mercadante também faz parte da geração que cresceu após a implementação do Plano Real. Ele nasceu em 1999.
Por ora, o mercado financeiro projeta IPCA próximo de 8% no acumulado de 12 meses até dezembro de 2022. A mediana das estimativas é de 7,89%, de acordo com o boletim Focus, divulgado pelo BC (Banco Central).
A Rio Bravo, por sua vez, prevê inflação de 7,2%. Contudo, o viés é de alta na estimativa, indica Mercadante. Segundo ele, o cenário inflacionário tende a continuar "bem ruim", mesmo com a perspectiva de o IPCA desacelerar até dezembro, em relação ao nível atual. "A gente segue com as cadeias produtivas pressionadas", diz.

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