Brasil tem 3ª maior inflação ao consumidor das Américas

Brasil tem 4º maior índice de inflação entre economias do G20. Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Na Venezuela, o índice local acumula alta de 222% no mesmo período. Na Argentina, de 55% no acumulado até março (ainda não há dados para o mês passado). Paraguai, Jamaica e Chile completam a lista de países na região com índices acima de dois dígitos. Os EUA, que registram inflação de 8,3% no acumulado até abril, ocupam a 10ª posição, segundo levantamento feito na plataforma Tradingeconomics.

Embora disseminada em praticamente todos os países, a alta da inflação chegou antes ao Brasil e tem se mostrado mais resistente por aqui, o que tem sido uma preocupação adicional para os planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) .​

Nesta quarta, após a demissão de Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia, o presidente disse que "o Brasil foi um dos países que menos subiu o preço das coisas". Entre as economias do G20, o Brasil perdeu recentemente a terceira posição entre aqueles com maior inflação para a Rússia, que sofre sanções relacionadas à guerra. Dentro desse grupo, o país está agora na quarta posição, atrás também de Turquia e Argentina.

A inflação média do G20 para dados divulgados em abril é de 6,6%, quando se exclui a Turquia. Com uma inflação de 70% em 12 meses, o país puxa a média para quase 11% quando colocado na amostra.

Os países desenvolvidos têm sofrido mais por conta dos preços de combustíveis e outros itens ligados ao fornecimento de energia. Já os emergentes sofrem adicionalmente com a questão dos alimentos.

BANCOS CENTRAIS REAGEM À ALTA DE PREÇOS ELEVANDO JUROS

Diversos bancos centrais têm reagido à inflação e elevado as taxas de juros - e o Brasil não é exceção. Atualmente, o país possui a maior taxa de juros ao ano (6,69%), descontada a projeção de inflação, segundo o ranking de juros reais compilado pelo portal MoneYou e pela gestora Infinity Asset Management.