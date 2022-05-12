Batata, morango e maracujá lideram inflação; veja itens que mais subiram

A batata-inglesa foi o item de consumo mais impactado pela inflação em abril, com alta de 18,28% no mês, segundo informou nesta quarta-feira (11) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No geral, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo) bateu em 1,06% no mês, a maior variação para um mês de abril desde 1996. Em 12 meses, a inflação foi de 12,13%.
Em alimentos e bebidas, a alta foi puxada pela elevação dos alimentos para consumo no domicílio (2,59%). Além da batata, o leite longa vida também foi destaque no mês, com alta de 10,31%. Também houve aumento em itens que sempre fizeram parte da alimentação cotidiana do brasileiro, como o tomate (10,18%), o óleo de soja (8,24%), o pão francês (4,52%) e as carnes (1,02%).
MAIORES AUMENTOS MENSAIS - VARIAÇÃO EM ABRIL
- Batata-inglesa - 18,28%
- Morango - 17,66%
- Maracujá - 15,99%
- Couve-flor - 13,25%
- Açaí - 11,73%
- Leite longa vida - 10,31%
- Tomate - 10,18%
- Passagem aérea - 9,48%
- Abobrinha - 9,31%
- Táxi - 9,16%
Os economistas atribuem os aumentos a um conjunto distinto de fatores. Para o óleo de soja, o resultado está mais relacionado à alta das commodities, que acaba influenciando nos custos de produção. Nos alimentos in natura, como a batata-inglesa e o tomate, houve problemas de colheitas, explica o pesquisador. Para o leite, pesaram os custos de produção. Na outra ponta, as principais quedas mensais foram do mamão (-13,39%), da banana-maçã (-8,46%) e da melancia (-8,38%).
Em 12 meses, o cenário é de altas expressivas em itens que foram sumindo do cardápio das famílias, como a cenoura (178,02%), o tomate (103,26%) e o café moído (67,53%).
MAIORES AUMENTOS EM 12 MESES - VARIAÇÃO ATÉ ABRIL
- Cenoura - 178,02%
- Tomate - 103,26%
- Abobrinha - 102,99%
- Melão - 82,46%
- Morango - 70,39%
- Café moído - 67,53%
- Transporte por aplicativo - 67,18%
- Batata-inglesa - 63,40%
- Repolho - 54,72%
- Óleo diesel - 53,58%
As altas dos combustíveis também assustam o consumidor. No caso dos transportes, a inflação em abril foi puxada, sobretudo, pelo aumento nos preços dos combustíveis (3,20%). Assim como no mês anterior, o destaque foi a gasolina (2,48%). No mês, o etanol subiu 8,44%; o diesel, 4,74% e o gás de botijão, 3,32%. Em 12 meses, o óleo diesel ocupa o posto de maior aumento (53,58%), seguido por etanol (42,11%), gás de botijão (32,34%) e gasolina (31,22%).
Em abril, os principais impactos da inflação vieram dos setores de alimentação e bebidas (2,06%) e dos transportes (1,91%). Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA de abril.