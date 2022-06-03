5 carros de luxo que chegam em 2022 para roubar a cena

Ford Mustang Mach-E

Com um romper de barreiras para a marca, acrescidos de grande inovação e estilo, o primeiro BMW iX é o SUV totalmente elétrico que promete autonomia de até 630 km. Possui aceleração imediata com a disposição de um motor com 523cv, prometendo alta performance. Conheci ao vivo em cerimônia de lançamento pela BM Vitória, concessionária representante da marca no ES, e achei um visual fenomenal, bem futurista e minimalista. Muita tecnologia embarcada com o BMW ID 8, trazendo uma experiência dinâmica e intuitiva para o condutor.

Incorporada como Nova Vogue, essa é a supremacia da Land Rover, o SUV de luxo de maior escalão, e traz novidade com a possibilidade híbrida e também somente a gasolina, respeitando o clássico V8. Foi totalmente remodelada com um visual do futuro, mas mantendo sua característica tradicional “quadrada”. É concorrente direto da Volvo XC90, Audi Q7, BMW X6 e Mercedes-Benz GLS.

Até que enfim a Mercedes lança seu novo modelo para brigar com a Série 3 da BMW, e chega trazendo esportividade, elegância e minimalismo. Muito luxo nos detalhes é o que sempre marcou a marca alemã, porém agora será vendido no Brasil em duas variações do motor M254, sempre com quatro cilindros e propulsor auxiliar elétrico de 48 V. O interior é deslumbrante e intuitivo com nova tecnologia MBUX, assim conectando-se ao usuário de forma personalizada e integral.

O primeiro crossover completamente elétrico da Volvo chega este ano com 444 km de alcance elétrico. Além disso, é possível recarregar de 10 a 80% da bateria em aproximadamente 30 minutos.