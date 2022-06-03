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Mercado automotivo premium

5 carros de luxo que chegam em 2022 para roubar a cena

Alguns dos veículos já foram lançados no primeiro semestre, enquanto outros estão com a promessa de chegar ainda esse ano. O que importa é que todos são inspirados nos elétricos

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 01:59

Públicado em 

03 jun 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Para você que gosta de acompanhar as tendências do mercado automotivo de luxo, separei alguns dos veículos que já foram lançados no início do ano, enquanto outros ainda estão com a promessa de chegar a tempo em 2022.
O que importa entre as novidades é que todos são inspirados nos elétricos.

CONFIRA ABAIXO OS LANÇAMENTOS

Ford Mustang Mach-E

Com um romper de barreiras para a marca, acrescidos de grande inovação e estilo, o primeiro BMW iX é o SUV totalmente elétrico que promete autonomia de até 630 km. Possui aceleração imediata com a disposição de um motor com 523cv, prometendo alta performance. Conheci ao vivo em cerimônia de lançamento pela BM Vitória, concessionária representante da marca no ES, e achei um visual fenomenal, bem futurista e minimalista. Muita tecnologia embarcada com o BMW ID 8, trazendo uma experiência dinâmica e intuitiva para o condutor.
Incorporada como Nova Vogue, essa é a supremacia da Land Rover, o SUV de luxo de maior escalão, e traz novidade com a possibilidade híbrida e também somente a gasolina, respeitando o clássico V8. Foi totalmente remodelada com um visual do futuro, mas mantendo sua característica tradicional “quadrada”. É concorrente direto da Volvo XC90, Audi Q7, BMW X6 e Mercedes-Benz GLS.
Até que enfim a Mercedes lança seu novo modelo para brigar com a Série 3 da BMW, e chega trazendo esportividade, elegância e minimalismo. Muito luxo nos detalhes é o que sempre marcou a marca alemã, porém agora será vendido no Brasil em duas variações do motor M254, sempre com quatro cilindros e propulsor auxiliar elétrico de 48 V. O interior é deslumbrante e intuitivo com nova tecnologia MBUX, assim conectando-se ao usuário de forma personalizada e integral.
O primeiro crossover completamente elétrico da Volvo chega este ano com 444 km de alcance elétrico. Além disso, é possível recarregar de 10 a 80% da bateria em aproximadamente 30 minutos.
Mais um automóvel de luxo completamente elétrico que chega no Brasil em 2022 é o Mustang Mach-E da Ford. Uma das grandes novidades do novo modelo é que ele reconhece o smartphone do motorista a distância e desbloqueia as portas do veículo e o habilita a se mover quando o condutor se aproxima, sem que seja necessário tocar sequer um único botão do dispositivo.

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Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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